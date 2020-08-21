隨著總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌等高層，相繼發言力挺中央疫情指揮官陳時中，再加上綠委、綠嘴和1450網軍連日來對彰化縣衛生局長葉彥伯瘋狂攻擊，可以很清楚看到，民進黨政府對彰化縣衛生局的「逆時中」事件，已擺出大軍團壓制的態勢，拚命往死裡打。

葉彥伯21日的哽咽，令人心疼；執政者對付「他者」的冷酷殘忍，更令人心驚。葉彥伯認為，自己只是做的「比中央規定的再多了一點點」而已，言下之意，他不懂舖天蓋地的抹黑與汙衊究竟自何而來？

其實，關鍵不在彰化縣衛生局主動針對自美返台少年進行新冠檢測，也不在檢測過程是不是符合中央所規定的SOP，重點是，因此所發現的案485確診病例。

新冠疫情肆虐全球，找到一位無症狀的確診病例，其實也不是什麼世界末日，比起其他國家，台灣已經做的很不錯了；相信國人不致於因為這個485例的出現，就抹殺了政府防疫的成績。偏偏，民進黨政府的執政「像極了愛情」──眼睛裡容不下一粒沙子的愛情，與耳朵裡聽不得一絲雜音的威權統治，何其相似！

如果陳時中真的是以防疫為先、以國人的健康為念，當知道485例出現時，他第一件該做、會做的，應該是去了解整個檢測過程，以及更多與485例有關的資訊，並且調查是否有其他類似的情況，要趕快揪出來才好。

他應該會感激彰化衛生局的積極敏銳，某種程度阻絕了疫情進一步擴散的可能；甚至，陳時中會考慮採取與彰化衛生局相同的做法，以更為嚴謹的態度監測疫情，針對海外返台的高風險族群啟動「精準篩檢」。

但陳時中的第一個動作竟然是請政風單位調查彰化衛生局，這非常不合常理。這樣的思維應該不會出自一位衛福部長或是疫情指揮官，因為，從公衛的角度和職責，即使陳時中真的想對彰化衛生局進行調查，大概怎麼樣也不致於想到出動政風單位。

只有習慣在政治權力遊戲中設局的人，才會認為用政風單位來對付像葉彥伯這樣，一輩子都在公衛系統服務的單純公務員，只是「剛好而已」。

在整個中央防疫體系裡，陳時中只是負責處理技術面問題，重大決策，包括防疫大外宣、大內宣、以疫反中，乃至於藉防疫分配利益、掃除異己等等，其實陳時中是做不了主的。

這從他在一些重大爭議事件中，例如小明返台、葉彥伯逆時中、要不要普篩等，常常脫口而出說一些根本不合邏輯的話，可知他也只是這些決策的「被告知者」，而不是做決策的人，因此他缺乏一套完整、合理的論述。

當然，他不只是個聽話的傀儡，陳時中的「忠字舞」跳得相當純熟老練；「勇於任事」的他，深得高層重用，不令人意外。

從蘇啟誠、韓國瑜到葉彥伯，可以看出，這個政府的乖張、跋扈，已到了走火入魔的程度。（作者為資深媒體人）