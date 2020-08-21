桃園殺母砍頭案一審判決無期徒刑，卻在第二審被以行為時因吸毒致無辨識能力而判決無罪，引發社會譁然。如果此案被告最終以無罪確定，仍須處以監護處分，但討論許久的司法精神病院，真的準備好了嗎？

依據《刑事訴訟法》第316條，只要判無罪就須撤銷羈押，但因判決尚未確定，法院仍可讓被告交保、責付或限制住居。此件殺母案無罪原因是被告被認定無責任能力，在不能羈押的原則下，若僅是交保、責付或限制住居，就會對公眾造成一定的生命、身體之危險。故台灣高等法院於判決同時，將被告責付桃園市衛生局，並要求依《精神衛生法》為強制鑑定與住院，以防止再犯，似為折衷之作法。

但《刑事訴訟法》的責付並無強制就醫與住院的明文，更重要的是，具有精神障礙的犯罪者本應與一般精神疾病者為不同對待，因此將被告交由衛生機關處遇顯已逾越了法條界限，更可能使衛生機關不知所措。事實上，若要符合法定性，法院實應依《保安處分執行法》第4條第2項，基於緊急的必要性，而於判決確定前先裁定執行監護處分，但為何不如此，原因正是在於國內欠缺司法精神病院。

根據《刑法》第87條第1項規定，只要被判為無責任能力者，在其仍具有再犯與危害公眾安全之危險下，仍須受5年以下的監護處分。只是監護處分重在矯治而非處罰，5年期間的治療是否足以防止再犯，仍有很大疑問。

解決之道，或可去除期間上限，並以每年評估，直至再犯風險顯著降低為止。即修改如《刑法》第91條之1的性侵害犯刑後強制治療之規定。只是再犯風險顯著降低的用語既有違明確性，更可能變成長期、甚至是終身監禁，嚴重違反一行為不二罰的憲法原則。而大法官也準備在11月針對刑後強制治療的合憲性開啟言詞辯論，以致有隨時被宣告違憲的風險。因此有關監護處分的期間恐怕只能由5年往上提升至10年或15年。

但不管延長幾年，矯治的付出與戒護難度都會增加，民間醫療機構接受委託執行監護處分的意願也會大幅降低，就得由國家設立司法精神病院來因應。只是法務部苦尋地點多年，今年5月因殺警案一審判無罪後，法務部又信誓旦旦要盡速建立司法精神病院，至今也是只聞樓梯響。

如今又因殺母砍頭案的民意沸騰，法務部宣布2個月內要達標。只是在鄰避效應及倉促作業下，若是將司法精神病院設在監獄旁或監獄內，即便形式上有區隔，卻已使監護處分與刑罰無太大的實質差異，踩踏保安處分與刑罰不能是同一處所的紅線，更使得司法精神病院有其名而無其實了。

（作者為真理大學法律系所副教授、刑事法研究中心主任）