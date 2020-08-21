吳釗燮、蔡英文誰比較大？廢話，蔡英文是總統，吳釗燮是外交部長，當然蔡英文比較大。但，真的是這樣嗎？

外交部臉書粉專發布消息，稱台灣駐索馬利蘭辦事處揭牌成立，「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡～）」，暗示「中華民國」是贅字，引起爭議。外交部力挺臉書小編，表示「尊重、肯定」小編的創意。但蔡英文總統不以為然，她對媒體公開發言說，「我們都是以中華民國台灣的名稱對外拓展外交關係，中華民國不是贅字！」

蔡總統在野時曾經說過「中華民國是什麼碗糕？」否定中華民國存在的意義，但她2016年競選總統，是以「維持中華民國憲政體制現狀」為競選策略主軸，因而爭取到美國的信任與支持。2020年進一步倡議「中華民國台灣」，希望號召國內團結，從這裡可以看出蔡英文務實的一面。

當然大陸和台灣很多藍營支持者，認為民進黨的本質未變，現在只是漸進式切香腸實踐台獨。這句話不能說不是事實，但非常明顯，蔡英文即使是在切香腸，都切得很慢、很小心。

吳釗燮2018年由總統府祕書長轉任外交部長，兩岸外交激烈交火，外交部成為行政院「反中」急先鋒，完全忽略《中華民國憲法》的國家定位，反而陸委會相對較保守，更遵守憲法規範。

過去幾年，蔡總統與歷任閣揆一直「默認」這種兩手策略，兼顧對外與對內的不同需要，也能奏效。不過，如今情勢已發生變化，美國在快速調整對中與對台政策，美台關係有官方化趨勢，引起大陸強烈的疑慮與擔憂，長期以來對「兩岸統一水到渠成」的自信與從容似乎開始崩解，對台政策的不可預期性大大升高。

當前，還是請吳釗燮部長，政策要和總統看齊，小編要管一管。