從「黑人的命也是命」（BLM）的口號開始，最近幾個月美國社會掀起1960年代半個世紀以來最大規模的種族平權運動，在全國黨代表大會之前（而不是當天做為壓軸），民主黨總統參選人拜登於8月11日就先公布副手人選，近年來誠屬少見。「木秀於林，風必摧之」，加州的聯邦參議員、非裔與亞裔的賀錦麗（Kamala Harris），做為民主黨的副總統參選人，檢察官出身的前加州檢察長，面對BLM和1312（英文字母順序ACAB: All cops are bastards）「所有的條子，都是混蛋」，要如何強化拜登警政改革和改善社會治安的競選政見之論述，全力爭取勝選，還有最後一哩路要走。

從政前後，擁有無數第一抬頭，1964年出生的賀錦麗，有兩點爭議值得檢視。第一，做為少數族裔，雖然父母離異，但父母親的學歷都很高，工作都很好；自己長大成人後嫁給白人，不只口才便給，工作的經歷顯赫，職涯表現更是亮麗順遂。然而，這種「人生勝利組」，不正就是民主黨內的既得利益者，所謂的「建制派」（the establishment camp）；建制派在美國，真實的存在於不同的族群。第二，由於民主黨的拜登，這次順應時勢，爭取選票，提出的警政改革和改善社會治安的系列配套政見，賀錦麗面對的挑戰很大：美國警察的種族失衡，犯罪和販毒的種族失衡，執法失當的警察絕大多數是白人，罪犯人口可能有半數的非洲裔同胞，政見可以四平八穩，很吸引人，但在政策執行層面的論述，立場將很難拿捏，而當選後的落實執法，也是很大的挑戰。

這次拜登希望「建立國家級的數據資料庫，追蹤濫權的警政執法人員」，當過檢察長的賀錦麗，並沒有反對的理由，雖然可以限制或嚴格審核使用數據資料庫的資格，以避免被濫用，或有侵害人權之虞，但是，方方面面的強化政策論述，終究不能迴避執法過當的警務人員，是不是有極高比例白人警察的質疑。

雖然現今的美國社會，沒有人會反對禁止警察用鎖喉的過當方式執法；而強化社區警政，改善社會治安，也是有必要、受歡迎的政策。但是，民主黨還有兩個競選政見，值得討論：第一，減少國防部的軍用槍械武器，流用給各州政府的警察局；以及第二，大麻除罪化。

對於要不要減少或限制國防部的軍用槍械武器，移交給各州的警察局使用，這個議題因為取決於各州政府要不要、願不願意接收軍用槍械，用以維持重大社會治安事件，從而有政黨的差異。理論上，共和黨長期執政的州政府，或許可能比民主黨長期執政的州政府，更傾向於接收留用軍事武器。

而「大麻除罪化」的問題，不只是政治問題，更是涉及非洲裔和拉丁裔的經濟社會的問題。美國前總統歐巴馬在第二個任期（2012-2016），不反對各州政府將大麻除罪化的同時，也強調其實大麻的危害，並不一定會超過酒精。而共和黨的反對意見，則可見於虔誠的天主教徒，當時的眾議院議長波納（John Boehner），出面表達強烈譴責的立場。

事實上，包括民主黨籍的柯林頓前總統伉儷在內，無數的美國政治人物都曾經表示或承認，自己年輕時候有抽過大麻或／和古柯鹼；但卻也都在擔任公職人員、尤其是競選的過程當中，公開表達自己的後悔之意。

而在總統的這個層級上，史上則只有同為民主黨的歐巴馬總統當年表示，不反對州政府將大麻除罪化。目前全力幫拜登競選的歐巴馬表示，少數族裔貧窮家庭的孩子，因為吸大麻而被捕入獄的比例極其之高，而這也是他不反對大麻除罪化的原因。

換言之，在傳統的總統大選，大麻除罪化這種涉及社會價值的政策，是一個「能不碰，就不要碰」的政策議題。因為這既不見容於基督教會和天主教會，但卻又觸及社會階層和更深層的種族問題。

今年在新冠疫情期間，爆發的佛洛依德「我不能呼吸」社會事件之後，從禁止警察鎖喉的過當執法，無論是要強化社區警政，改善社會治安，都是跨越黨派的共識。但是從7月起，美國總統川普就開始推出影片，以民主黨主張刪減警政預算，導致社區治安敗壞；川普在內政上的競選基調，要選民省思：是誰讓白人社區的治安愈來愈不安，這種課責有政治的意義，也有種族社會的意義。

面對共和黨的攻擊，如今在民主黨黨代表大會，正式通過拜登-賀錦麗的搭檔參選總統、副總統大位之後，為兩個月後的美國總統大選拉起華麗的序幕。然而，拜登的副手賀錦麗，是否真如外界所說的高度互補，選票的加分和減分之間，在「黑人的命也是命」與1312的左右為難之間，值得後續的再觀察。

(工商時報)