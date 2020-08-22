本屆考試委員的任期到8月底，有幸來到考試院多方學習，略盡棉力，也分秒必爭，期望不負憲定的職責，臨別建議幾件事：

一、依據《考試院會議規則》第10條，祕書長、考選部、銓敘部及保訓會的重要業務，應列入報告事項，然而部分報告難謂重要，流水帳與日常的統計，似不必在院會提出。若業務不太重要，各部會可輪流報告，較能聚焦重要議題，避免某些部會的報告流於形式。行政院會也是由所屬各部會輪流報告，會議效率較佳，可供考試院參考。

二、《考試院會議規則》第28條第3項規定：「審查會認為必要時，得舉行說明會或公聽會。」過去考試院面對重大議題，鮮少舉行公聽會，與傳媒的聯繫更待加強。數位傳播時代，主要的意義在於互動，透過更多不同的方式，可廣泛與深入的溝通與合作。我們籲請各界正視考試院的價值之際，也應思索為何許多人不知道考試院的價值。「善用傳媒，策略思維，數位作為」，我們仍須努力。

三、考試院流程可導入「敏捷式開發」，這是許多國際大企業的趨勢。敏捷式開發是一個快速迭代的過程，每次都針對問題即時調整。新開發的專案，可聘請專業顧問協助，讓不同單位得以交流，釋放考試院同仁的創意，也力求行政流程的簡化。

四、面對全球數位轉型浪潮，政府的腳步也要加速跟上。考試院各單位請預估未來3到5年，各自的需求與願景，同時梳理部門的作業流程，發現既有流程的痛點，應用大數據分析及數位科技，積極轉型，打造一個被民眾信任的智慧政府。

五、考試院本為稱職的國家人力資源部門，無庸贅言。黃榮村先生提及，國家人力資源部門應涵蓋兩點，一是國內具有國際大企業人力資源開發，與管理制度的優點，另一是與英國、日本、加拿大等具有良好文官體系的國家交流。這方向是正確的，重點是找到對的人。

六、數位轉型，文化先行。具備國際觀與企業思維的專家，臺灣不缺，但公務員的心態一定要轉變，建立創新的公務文化，鼓勵積極主動的精神，公共政策方能推行，公務機關才會真正轉型。

2300年前，孟子提出「挾太山以超北海，語人曰『我不能』，是誠不能也；為長者折枝，語人曰『我不能』，是不為也，非不能也。」一個人的作為，決定於兩個先決條件：一、「願為」的企圖心，二、「能為」的執行力。考試院責任重大，任何有志者都不宜以「末代」自居，未來的考試院同仁，應有願為的使命感與能為的行動力，捍衛考試權獨立的價值。這是我對考試院的期許，敬祝院務昌隆。

（作者為考試委員）