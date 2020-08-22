我於8月9日早上6時抵台灣，隨即開始14天的隔離期，這次新冠肺炎席捲全世界，地球上每個人不是患病，就是日常生活受到影響，作為記者，既是參與者，也是旁觀者。意外地發現，台灣實在是寶島，確診一天一例，美國是每天5萬病例，印度6萬，巴西也達5萬5千，著實我國防疫有成。但是防疫是公共政策，不可能都做得盡善盡美，主管機關不能成為一言堂，應該要聽理性進言。

目前人們及輿論關心的是否要普篩，陳時中一直抗拒，國民黨決定串聯14縣市聯合普篩。我也認為應該選擇在每個縣市做特定範圍的普篩，以安國人的心，也安國際的心。現在國際不承認台灣的防疫成果，就是在篩檢率不足，根據世界測量網站統計，台灣篩檢率只有0.35%，幾乎名列世界最後一名，美國已達22%，俄羅斯30%，非洲最窮的國家篩檢率都超過我國。

台灣自費篩檢也太昂貴，6000元到7000元，無症狀者當然不願意到醫院篩檢，但患者仍具感染力，甚至我懷疑，我們的篩檢劑是否存量充足。篩檢劑不是複雜產業，應該很容易製造，篩檢後還有實驗室每天能處理的限量，顯然政府沒有准備。至於疫苗，國光雖然開始第一階段人體試驗，但未來是否能通過及大量生產也是問題，更要事先與國際協商購買及運送路線規畫，都不是只要嘉玲就可以的。

現在輿論及人民的共識至少要入境普篩，很多國家都已採此措施，指揮中心常以結果不可信而拒絕，但是盡可入境篩檢一次，居家檢疫5天再篩一次，兩次篩檢準確率應該達到90%到95%，如兩次都為陰，就可自主健康管理，這樣至少對商務客和觀光客少了10天居家檢疫，也願意前來。

商務旅行對台灣本身經濟及世界經濟影響頗重，《華爾街日報》根據美國企業支出管理公司的數據指出，7月最後一週，企業商業旅行較去年同期下降了97%。根據哈佛大學研究，一國接待商務客越多，就越能提升GDP，這個提升不只是消費提升，而是knowhow的傳播，這種知識的傳播需要透過生活經驗累積、反覆模仿和回饋，將專業技術和知識移轉到另一個大腦，也只有面對面才做得到。這項研究也指出，假設台灣停止商務旅行，全球GDP將損失0.32%。

至於中央法令模糊的地方，我這次也親歷到，首先要居家防疫與旅館防疫的規定就很模糊。中央流行疫情指揮中心規定返國民眾若同住者有65歲以上長者、6歲以下幼童、慢性疾病患者，或無個人專用房間者，入境後應入住防疫旅館；我家裡有母親，但是我自己有一個套房，還要住旅館嗎？我打過1922專線，有3個人都給我不同答案。最後為了保險，我還是住防疫旅館。

其次，縣市、中央不同調（不只是彰化篩檢事件），防疫旅館看起來很多，但除台北市外，各縣市甚少公布旅館名稱，要打去各縣市防疫專線去問，專線有時很忙，服務態度也不好，有的縣市連旅館名稱也不願意透露，只問你要的條件是什麼，你出發前3天才告訴你，但到底是什麼樣旅館不知道，如果到時沒有，不就要露宿街頭。

再者，入境者在抵達目的地的前48小時要填，「居家檢疫電子申報證明」，看起來很容易，只要有台灣手機號碼，以及可以上網即可。但是很多旅外人士沒有台灣電話號碼，也沒有SIM卡，就得現場向電信業者櫃檯買，凌晨到早上到達的飛機，得等他們開門才行。有些大陸手機遇到台灣政府簡訊就過濾，三星手機使用者，還不能使用三星預設的瀏覽器，要改用Chrome瀏覽器才可以正常開啟政府網站，而很多不會使用智慧型手機的人怎麼辦？

凡此種種都需要在機場安置足夠人力協助才行，有的一家5口一起落地，有的老伯伯、老媽媽結伴而行都不會用智慧手機，大家都經過長期跋涉，疲累不堪，上機以前在僑居地已經歷經艱辛，回到自己家園卻又遭阻，常會在現場與工作人員爆發衝突。

（作者為資深媒體人）