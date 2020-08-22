今天是八二三炮戰62周年，有多少人記得？當時參戰的軍人，如果還活著，許多應是8、90歲的老人，或許正吊著點滴、掛著尿袋，走人生的最後一哩路，有誰會向他們致敬，說聲謝謝呢？

當然，不只是軍人，當年生活在戰地的年輕男女也都曾換上戎裝，成為保鄉衛國的自衛隊，他們也所剩無幾了，是啊！千古江山英雄無覓。不要說2360萬人，即便是現役的將軍們，有哪位真的經歷過戰場上炮火的洗禮？如今金門的坑道，開了音樂會，揚起了天籟；馬祖芹壁的反共抗俄，成為拍照打卡的景點。這些和平景象，曾幾何時是殺戮戰場？

62年前那場戰役，打了44天，對岸發射了47萬餘發炮彈，落在150平方公里的金門（少數在馬祖列島）。如果台灣大學來計算，那麼相當於整個校園落下超過4千顆炮彈。這樣的落彈密度，年輕人應會有感覺吧！

1958年8月中共解放軍原本氣吞山河，44天密集炮火卻只見海水漫天濺飛，濺濕的是阿兵哥的軍裝，更是金馬人的眼眶，中華民國硬是守住了這些島嶼。老共也許是怕面子掛不住或是震攝於美軍的8吋榴彈炮，最後換來「單打雙不打」的延長賽，一直到1979年初美國和中共正式建交，才結束了長達21年的延長賽。

在延長賽中，期間幾翻驚滔駭浪，特別是1970年代包括退出聯合國、英國日本和我國斷交、蔣中正逝世、兩次石油危機等。那是一個步履維艱的年代，政府還能全面延長義務教育為9年，持續執行經建計畫，甚至在石油危機時還推出了十大建設。政府處變不驚，人們競競業業，就在那21年當中，經濟成長率平均為10%，人均所得則從185美元增加至1950美元，翻了足足十倍，儘管這段期間，對岸又打了約50萬發的炮彈在金門的土地上。

此後的40年，儘管外交越顯孤立，幸好台灣這塊土地還沒出現任何一顆共軍的炮彈，台灣的經濟持續向前；到了2020年，經濟成長速度雖慢了下來，人均所得又翻了13倍。然而，和平日久了，人們開始不覺得珍貴，尤其在大國快速崛起之際，反而亂了方寸並失去了信心；於是，政治人物的眼光趨於短視，在號稱寶島的台灣，推出一齣齣的悲情秀。

相形之下，曾經承受百萬顆炮彈摧殘的金馬，這些年來一直努力轉化八二三的悲情為兩岸的和平。這不只是因為經歷過戰亂，才較能體會和平的可貴，其實也是一種經過淬煉的胸懷，不讓戰爭悲劇重來毀了下一代！歷史上許多戰爭的發生，不就是因為領導人創造出一些神話，消費國家名器，犧牲百姓未來，以維護自己的權位與利益？眼前不就是一個世界級的例子嗎？

八二三的勝利帶來台灣超過一甲子的安定與發展，在今日紛亂的世局中，中華民國的台灣經驗不僅要珍惜更應推廣，尤其要相信民主自由制度的真諦，不是在選擇領導人是Xi、She或Shit！

（作者為國立台灣大學教授）