前總統馬英九在一項研討會中，批蔡政府因為不承認九二共識而造成國家不安全，立即引來府院黨的全面圍剿，說馬英九的論述不合時宜、不是主流民意、不斷和大陸政府唱和、用戰爭威脅人民C很少看到執政黨會對一個民間研討會、個人的言論做出這樣排山倒海的反擊。民進黨是擔心馬英九說了真話，還是殺雞儆猴，不准社會有不同的聲音？

美國總統川普最近民意下滑，為拉抬選情打反中牌，不斷刺激中國大陸，並刻意拉高美台關係，尤其是派衛生部長阿札爾高調來台，並對台軍售攻擊性武器，大陸軍機也因此數度越過中線並在南海演習。又逢大陸民間武統聲浪高漲之際，兩岸關係的確較往常緊張。

以目前美陸間劍拔弩張的狀態，馬英九提出國家不安全之說，絕非危言聳聽或嚇唬老百姓，至於兩岸關係的緊張是不是因為九二共識，當然是見仁見智。有人會認為是美國把台灣當棋子所致，民進黨就認為是習近平企圖將「一國兩制」加在台灣所致，馬英九因為個人執政經驗認為起因於不承認九二共識，誰曰不宜？

馬英九基金會以「國家不安全」作為會議主題，這不過是民間舉辦的研討會，而且他以前任國家元首的身分提出看法，照理說對執政者是一個很有參考價值的建言，即使不認同也是「有則改之，無則嘉勉」，何需如此動員所有府院黨的發言人，加上外交部、陸委會齊聲炮轟？

民進黨在野時是如何批評執政黨的？只要執政黨任何兩岸作為，從兩岸服貿協議到九二共識，無不炮聲隆隆，國民黨有全面打壓在野黨的聲音嗎？民進黨已經徹底一言堂了！