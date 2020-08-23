晉綏冀熱察邊區方面：陳誠說：我軍是解大同之圍，傅作義派軍佔領卓資山，一部指向察邊。共軍為阻傅軍，進攻集寧，被擊斃二萬多人。其失敗為各役所少見。共軍遂分三路潰竄，蕭克竄至山地，賀龍竄至張家口，聶榮臻向北竄去。

雙方各自總結戰果

國軍為解大同之圍，將戰事擴大到察綏，迨擴至張家口時，馬歇爾於10月1日晚間向蔣建議，謂「中央與共方態度與條件皆無法接近，目前緊急處置惟有速定停戰之根據（本）辦法，彼此不另作要求，以求速決。」意即無條件停戰並聲明；否則彼電杜魯門總統從速調其回美，宣告退出調解地位。次日蔣約司徒雷登來談，實告非收復張家口不可；俟收復後即自動宣言停戰，請其轉告馬氏。馬不允，蔣置之不理。馬旋又提出四條件，使蔣為難。蔣認為馬「幾失常態」。兩人鬧彆扭，3日不見面。馬躁烈不安，司徒勸蔣約馬來見。直至第三晚（10月4日）約其來談，實告收復張家口，為國防計，職責所在，不能以其個人友誼而違反國家利益也。馬意始解，但仍不能放棄其停戰要求也，蔣允休戰十天。

馬即飛上海與周恩來商談，不料為周所拒，且其態度驕橫無禮，明告其調處不公。馬乃答之曰：共方既說我不公，則我應退出調人地位，即如此與周分別也。蔣對馬氏受辱，頗有「幸災樂禍」與「報復」之心理，說「此次馬特使飛滬訪周，竟碰壁至此，此其認為從來所未曾遭遇之侮辱，從此或可覺悟共匪之不能相與乎。」又云：「向之馬所加於余（蔣）者，未幾而乃周（恩來）竟加之於馬，其之難堪或有甚於余者乎。」

中共之拒絕休戰，原因之一，是他們有把握對付傅作義的軍隊。但傅部很快佔領張北，共軍將領初不置信，照常看戲，傅軍於10月11日進入張家口時，共軍一槍也沒有放。

從7月13日蘇北大打開始，到10月11日國軍進佔張家口為止，為時三個月，雙方各自總結的戰果，國方是以攻城略地的多寡為標準，共方是以殲滅敵人的多寡為標準。國方的「戰果」為開戰前，共軍佔領的縣城計三百八十六座，作戰後，收復一百一十九座，占三分之一弱。

共方的「戰果」標準，毛澤東說：「我們方面一城一地之得失無關大局，主要任務是殲滅敵人的有生力量。」依此標準，毛澤東總結三個月（7、8、9）的戰果是：

「向解放區進攻的全部正規蔣軍，除偽軍、保安隊、交通警察部隊等不計外，共計一百九十幾個旅，……而此一百九十幾個旅中，過去三個月內，已被我軍殲滅二十五個旅。」

共方吃定國民黨

國軍收復張家口，是蔣介石回頭「再安關內」到達頂峰，也是國共和談再一次的嘗試。蔣在國軍收復張家口的次日 （10月12日），接見馬歇爾及司徒雷登，重申張垣收復後停戰之諾言，說明彼前所代擬停戰之宣言，現已至可以發表之時機矣。馬答：「當視共黨態度與周恩來之是否來京商談，再行決定。」其意現時不宜急於停戰。蔣記曰：「先獲我心也」。是日，蔣宣佈11月12日召開國民代表大會，要求中共提出代表名單。並重申以和平解決政治問題外，並提議由司徒雷登主持之五人小組（政治）與馬歇爾主持之三人小組（軍事），同時開會，商討具體實施辦法。在這兩個小組未討論之前，先由第三方面人士出而協調，此亦為周恩來所策動。

10月21日，周在上海「為了爭取說服第三方面某些人士及揭露國民黨假談真打的陰謀，和李維漢同第三方面人士黃炎培、張君勵、沈鈞儒、羅隆基、章伯鈞、李璜、左舜生、曾琦、郭沫若、余家菊等回南京，準備繼續談判，當天同蔣介石見面，蔣說一切交孫科辦。」這天，周致電中共中央說：「目前談判中心工作在向第三方面解釋一切係蔣美騙局」，「必須證明此點，方能收極大教育意義。」這是因為各方面渴望和平與反戰的心理，至為普遍，即中共內部亦有打與不打的問題，因此，要將破壞和平與戰爭的責任，歸諸蔣氏，以齊一民心士氣，此即彼等所謂之「極大教育意義」也。

這第三方面人士在周恩來的策動下，最初還很認真起勁，他們覺得既受周之「尊重」，也就滿懷希望，便在27日提出折衷方案，主張「現地停戰」，關外之長春鐵路由政府立即接收，中共東北軍隊分駐於嫩江、合江、黑龍江三省。但因中共反對，隨又撤回。經過奔走往復，始覺情況不對，就消極起來了。李璜說：第三方面覺得奔走往復已無力可盡，最好由政府與中共的代表直接面談。政府代表王世杰問：「昨天（29日）見面時，諸君提出問題，希望獲致解決，何以今天忽轉而消極？」李璜答稱：「此乃有如連環，不能打開，即政府要先提國大名單，而中共要先改組國府及行政院。政府所要求者，中共做不到；中共所要求者，政府不許可。」

情勢演變至此，政府實陷於和戰兩難之局。戰對政府絕對不利，在被動形勢下，以戰逼和。和對中共相對不利，在主動形勢下，以和備戰。在時間點上，遷延愈久，愈對政府不利，相反則對中共有利。共方算是吃定了國民黨，必欲迫使國民黨走上戰爭之路。（選摘自《蔣介石與國共和戰（1945─1949）》）（待續）