大陸官方近期最熱流行語是「內循環」，儼然成貿易戰及疫情後期大陸社經蛻變的唯一良方。果真十年河東十年河西，改革開放40年後的今天，迎來大陸國家主席習近平說的「當今世界正經歷百年未有大變局」。為因應這場大變局，大陸從過去讓經濟騰飛的「外循環」，代之以發揮超大規模市場優勢的「內循環」，成為制定經濟藍圖最高方針。

改革開放初期，東南一隅的小小漁村─深圳，歷經40年後的今天，已和北京、上海、廣州平起平坐，「北上廣深」占全國GDP的1/8、財政1/6。何能至此？除因當年成立特區，深圳蛇口招商局有膽識冒天下大不韙喊出「時間就是金錢」外，更重要的是，當年總書記趙紫陽提出「國際大循環」，利用國際資本壯大自身的策略。

正是當年運用「兩頭在外」的雁形理論，引進海外資本技術，利用廉價土地、勞力，加上舉國之力實施「七通一平」吸引外資，成就了以中間製造和組裝為主的「世界工廠」，成品再廣銷海外，完成國際大循環。在此脈絡下，台外商源源不絕帶進巨大資本，外商直接投資年年墊高，內地產業不斷升級，人才及企業效率在數十年間學習成長與精進，讓大陸至少30年兩位數經濟成長，最終成就了全球第2大經濟體。

然而，乘著國際循環翅膀的巨雁，遇到兀鷹也只能轉向。從貿易戰實戰經驗中，北京體悟到全球化路徑面臨中斷，昔日國際經貿體制已逐漸崩解，川普什麼事都可能做得出來，所以也只能重新找回「南泥灣」精神，自力更生，自找生路。

今年6月18日大陸國務院副總理劉鶴參加陸家嘴金融論壇時，確認了「內循環」的官方地位；7月習近平再次強調，「要逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，明白指出主要考量是面對前所未有的大變局，要充分發揮國內超大規模市場優勢，加快關鍵核心技術攻關，打造未來發展的新趨勢。」

所幸大陸地大物博、人口眾多、消費力強大，才能激化「內循環」力道，讓內在市場彼此促進，相互提攜，互為成長。習強調的其實是用創新科技激化古老的農村；大陸前三大電商巨頭BAT（百度、阿里巴巴及騰訊）近年早已開始身體力行，看重的就是這塊占大陸一半以上土地、近5億人口的廣袤市場，一旦激發內在潛能，勢必未來獨領風騷數十年。

換個角度看，美國疫情仍在延燒，至今每日逾5萬確診數字增加中，想想看兩年後光景，水退了誰沒穿褲子還不知道嗎？美國遏阻他國力量一流，內政、經濟卻一團糟。面對強權，中國低調深耕，災難過後誰能立於不敗之地，答案應很明顯了。