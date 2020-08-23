這幾天「關鍵時刻」劉寶傑與「館長」陳之漢因為對進口蝦的立場對峙而叫陣，陳之漢批評劉寶傑故意蹭他的熱度，宣稱每天收看自己網路直播視頻瀏覽的總量，早就超過劉寶傑的政論節目了，傳統主流媒體遭受一介網紅直播主如此「公開蔑視」，在台灣算是頭一回！殊不知當初最早發掘捧紅「館長」，劉寶傑是主要恩人之一。

關於「眼球、時間」的爭奪戰，這些年傳統媒體大大敗下陣來，尤其是全球疫情期間，強烈深化了大眾對網路視頻的「黏、染」習慣。當工作生活受到壓抑無法出門聚會，當影視製作中止，電視上沒有新節目，人們開始大量從原有的媒體習慣中轉身跳脫。

然後發現：喔，原來可以「訂閱各種網紅頻道」！因為這裡從美食、知識、瞎搞、天文學、性愛姿勢，甚至連早晚課念佛直播都有；原來想看戲劇、娛樂、動漫都行！網飛（Netflix）、愛奇藝之外，還有大量字幕組或免費平台完全可以看遍中美日韓。至於「新聞」也不必看報紙電視了，一旦發生大事，反正臉書社群或群組裡很快就會有人即時轉貼或評論幾句。

媒體使用習慣的變化，這半年主要伸向傳統媒體最主要的「高齡族群」擴散。年輕人很早就知道，純粹靠著「油管/網飛、臉書/Line」，再搭配「遊戲」，就能紮實無失過好每一天。各類新聞網站早就是「二級延伸」，看誰轉發鏈接，才會順道去瞄兩眼。「電視主播」當然誰都不認得，但各類「網紅」隨便都能叫出十幾個名字。

台灣各家傳統媒體前幾年曾經籌設「新媒體」以因應趨勢挑戰，但先是「網路策略」發展太慢，後是「視頻策略」方向不清，如今幾乎所有新媒體都縮編成了一個小部門的輔助功能，圖個在「油管、臉書」上不缺席而已；再加上廣告商預算大減，許多電視節目甚至反而得靠網路平台的廣告分成，才能「貼補」主要製作成本。

近幾年在國外，真正厲害的電視台懂得成立子公司或轉投資「網紅經紀平台」，據此「主導企畫、轉移技術、加值造星、深耕粉絲」，最終分收網路平台的利潤創造，才能取得如今所有媒體大混戰的戰略高點。基於「內容為王」的核心策略，畢竟所有網紅都會來到「創意枯竭、觀眾看膩」的一天，而如何將新舊內容、老人新人進行系統性的「再企畫、再編輯、再混搭、再對話」，這是傳統媒體才可能擁有的內容結構優勢。

至於報紙雜誌等文字媒體，除了將所有文章賦予AI人工智能「聲音化代讀」的低成本視頻製作之外，最值得用心經營的是以報導評論優勢進行「標準訂定、社群分類」！基於「觀眾為王」，主要在實體產品產業與在大眾社群中間，真正成為具有權威、信賴的「信息提供者／實體媒介者」。透過針對不同族群開發並提供各種線上線下的「信息需求服務」，取得單向或雙向的付費機制，同時嵌入大眾的生活意識與實質需求之中。

台灣正在失去「媒體價值」最本質的定義，尤其「新聞」彷彿碎玻璃，狀似閃閃發光卻毫無變現價值。媒體經營必須接受落後的現實，重新思考如何能再切入趨勢巨流的新破口。「內容、觀眾」才是媒體世界的兩大真正主體，無論劉寶傑或陳之漢，最終都只是為它們打工。