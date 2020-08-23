勞動部主導的「基本工資審議委員會」在勞資爭議聲中，決定微幅調整基本工資，月薪由23800元調高200元到24000元，調幅0.84%；時薪由158元調高為160元。一如過往，勞工團體對調整幅度不滿，資方卻認為景氣差，調整幅度過大；政府則打圓場，蔡英文總統、蘇貞昌院長都認為雙方不滿意但應可接受。勞動部強調，這是總統任內第5度調高基本工資，受惠勞工達200萬人，說穿了，檯面上的這些人都只是在「走過場」，對經濟發展與勞工權益實質意義不大。

政府於1956年訂下基本工資每月300元，1988年勞委會通過《基本工資審議辦法》，開始逐年審議調整；但97年遇到亞洲金融風暴後，竟有10年未能調整基本工資，到2007年才恢復調整，此後基本工資成為勞資每年必有之鬥，代表勞方和資方利益的團體，分別表態爭取「調高」或「凍漲」，也讓「調整基本工資」成為年年上演的「民主之痛」。

蔡總統標榜最為照顧勞工，「勞工是心中最軟的一塊」，就任總統迄今，連續5年調漲了基本工資。暫且不論提高基本工資是否真會如經濟學家所說，會因為企業經營成本提高、減少雇用勞工而提高了失業率，至少，蔡政府照顧勞工的決心是值得肯定的。只是，今年提高基本工資的幅度只有0.84%，讓24000元的月薪和蔡總統心中理想的目標3萬元差距極大，大致可以確定蔡總統任期屆滿將會「跳票」。

即便勞方如此失望，資方卻仍感到不平，認為在新冠疫情嚴重、景氣極差的狀況下，還要加重資方負擔，實在不公平，要求以減稅作為配套。

這種說法似是而非，因為調整基本工資的基礎，已納入經濟成長率，景氣不佳自然調整幅度低，甚至無法調整；況且政府已提出數千億元紓困方案，不遺餘力地協助企業度過難關，若無法保障最底層勞工的生活所需，豈能受到民眾支持？

但是，如何保障這些底層勞工的基本生活呢？與其每年讓勞資雙方進行「秋鬥」，倒不如制度化地以客觀方法來進行調整，讓雙方避免爭鬥，也讓政府免於被「汙衊」為向資方或勞方靠攏。客觀的方法，我們主張將前一年的「通貨膨脹率」和「經濟成長率」相加，就是調整基本工資的幅度。因為調整「通貨膨脹率」的部分，是要讓勞工的基本工資避免受到物價上漲的侵蝕，而導致其實質購買力下降；而調整「經濟成長率」的部分，則是要讓底層勞工也可以分享經濟成長的果實，以免其分到的經濟生產大餅會越來越小。

這些如果大家都能接受，就可以免除勞資雙方年年耗神費力、劍拔弩張，社會陷入勞資雙方越來越對立的情況，絕對有利於國家的經濟發展。

基於此，我們利用這個方法來檢驗本次基本工資審議的結果：從去年下半年到今年上半年的1年間，依照勞動部官員的說法，經濟成長率是2%，物價上漲率是0.16%，合計應該是2.16%；也就是說，合理的基本工資調漲幅度應該是2.16%才對。但是，勞動部經過審議的調漲幅度卻只有0.84%，差距達到1.32%，不可說不大。原因出在何處？依媒體報導，審議委員會的調整原則，其實也是以物價上漲率加上經濟成長率，但卻認為經濟成長是勞資努力的成果，理當各分一半，但今年疫情嚴重資方更為辛苦，勞方只宜分到1/3。勞動部似乎是以經濟成長率的1/3（0.67%）加上物價上漲率（0.16%），而得到0.84%（應是0.83%）。

這種算法是錯誤的，因為它將「成長值」和「成長率」混淆。國內生產毛額（GDP）中的勞工工資、資本利息、土地租金和企業主利潤4個組成部分，若都成長2%時，經濟成長率就是2%而不是8%；因此2%的經濟成長率應該搭配2%的勞動工資成長率才對，勞動部的算法貶低了勞工分成，導致基本月薪少調了314元，時薪也少調2元。

因此，政府「偷走了」勞工明年的部分基本工資，若真要照顧勞工，請務必修正補回給這些受到影響的200萬名辛苦勞工。