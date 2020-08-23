美國川普政府雖然將矛頭對準大陸最大的一些科技企業，如華為、微信、TikTok等，但是目前看起來似乎雙方仍有節制，鬥而不破，中美之間仍不至於走到真正全面冷戰的地步。

美國正在打選戰，從民主黨總統候選人拜登前兩天的演說看來，對大陸幾乎沒有什麼著墨，顯然根本不想跟著川普的節奏前進，一個巴掌打不響，川普拿中國政策作競選主軸，可能很難得逞。

另外，日前美國雖然禁止微信，但是消息指出，美國政府將容許蘋果手機在美國以外，下載和更新微信，已避免影響蘋果手機在大陸的銷售，此消息刺激蘋果公司股價大漲，再創歷史新高，市值為2.13兆美元。顯示了讓美國公司賺錢，才是硬道理。

對許多美國公司來說，大陸是個巨大的市場，不論從科技業到傳統的汽車業都是如此，蘋果今年不懼疫情影響，在大陸的營收繼續成長，iPhone第2季在大陸成長了三分之一，美國半導體設計公司高通（Qualcomm）約三分之二的收入來自大陸。通用汽車在大陸的汽車銷量超過美國本土，從Nike到Starbucks在大陸都有廣大的消費族群。

在大陸方面，面對美國不斷對華為等企業出招，目前官方並沒有拿出什麼強有力報復的行動，大陸政府在美國強大壓力下，仍繼續保持克制，先前大陸政府曾宣布將擬定一份「不可靠實體名單」，但目前看來，這份名單並沒有落實，也沒有其他懲罰措施。

過去大陸曾針對日本商品和南韓商品、企業，進行過以民族主義為號召的大規模抵制行動，如今對於美國還看不到此種跡象，顯示大陸仍在努力的維護中美關係。