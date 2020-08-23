父母來自台灣、在美國長大、為CBA北京隊效命的林書豪，因領取「中華民國護照」而上了政治新聞版。他在大陸職籃打球，並不避諱自己「中國人」的身分，因而成為台灣網路酸民的箭靶。他選擇領取「中華民國護照」，一些網民又感到「錯亂」：林書豪究竟要做中國人？還是台灣人？

這本應不是問題！林書豪父母來自台灣，當然是台灣囝仔。他在大陸NBA施展球技，受到大陸球迷喜愛，被冠以「林瘋狂」美譽，當然是台灣人的驕傲，也是中國人的驕傲。他決定履行中華民國國民權利與義務的同時，在大陸打球，和大陸人交朋友，某些場合唱大陸國歌、向大陸國旗致敬，因此他就不是台灣人了嗎？持中華民國身分證就不是中國人了嗎？這樣一個再簡單不過的問題，竟然在統獨、藍綠惡鬥的扭曲之下，變成了台灣社會的禁忌。

台灣人就是中國人，民進黨人堅決否認，今天的國民黨也不再敢講，唯有旺旺中時集團旗下的《中國時報》、《旺報》堅持、傳播、詮釋「台灣人就是中國人」。我們為林書豪加油鼓勵，不說風涼話、不搞政治化，正是因為我們認同「台灣人就是中國人」，林書豪是台灣人，當然也是中國人！

對台灣而言，「台灣人是中國人」是認同選擇的問題，但對大陸而言，是一個「歷史定論」，是帶有原則立場的政治命題。因此，在大陸看來，認同「台灣人是中國人」就是「對」，不認同就是「錯」。換言之，大陸朋友把台灣人是否認同自己是中國人，作為一種政治判斷、政治定性的標準。這種心態我們當然理解，然而，如果抱著「裁判」心態，「命令」那些看似不認同自己是中國人的台灣人，這只會讓更多的台灣人反感「中國」這個符號、討厭「中國人」這個身分。

這就是兩岸關係、大陸對台政策的問題所在、癥結所在。在地理分隔、歷史境遇、政治對立的多重塑造影響之下，台灣人的認同迷失是時代使然，不能歸咎於某一個人、某一群人或某一種因素，也不能寄希望於一次講話、一篇報告或一場活動，就能化解百年形成的心結。大陸領導人常常講：「將心比心，久久為功」。我們相信，只要大陸給台灣民眾足夠的機遇、廣闊的舞台、融合的空間，愈來愈多的「林書豪」會成為兩岸和平發展的受益者，愈來愈多的台灣青年會在中華民族復興的過程中找回自己的認同、找到台灣的定位，「台灣人是中國人」將水到渠成。

這也是旺旺中時集團推動「無色覺醒」的初心所在、使命所在。傳統台灣政治環境下，「中國人/台灣人」被人為割裂、對立起來，並且和藍綠政治立場掛鉤。過去20年，台灣政治本土化趨勢不可擋，認同問題變成了劃分敵我的工具，民進黨的選票也隨之水漲船高，原本認同、堅持「台灣人也是中國人」的國民黨，2020大選後也慢慢淡化這一主張。以藍綠劃分台灣「親中、反中」、「統獨」立場也逐漸失準，以今年大選為例，近6成選民支持蔡英文連任，難道就意味著6成民眾都「反中」、都支持「台獨」嗎？數字會說話，所有民調數據都顯示，答案是否定的。

「無色覺醒」是站在超越藍、綠、紅的角度、站在台灣的位置、中華民族的高度，去思考如何解決台灣人的認同迷失。為此，我們提出了「藍綠紅比賽愛台灣」、「讓人民過好日子」、「心靈契合的融一」等主張。「覺醒」就是「啟蒙」，台灣經歷了民主化，民眾已經有過一次啟蒙，「無色覺醒」是「二次啟蒙」，致力於讓台灣民眾摒棄藍綠對立、統獨對立的舊思維，從中華民族一分子的角度看自己、看台灣、看中國。

事實上民進黨只有18.2萬黨員、國民黨也只有34.9萬，只占台灣人口的2.3%，其餘97%都是「無色力量」潛在支持者。壟斷公共話語權、製造政治對立和恐慌的2.3%，憑什麼綁架辛苦打拚過日子的97%？這也是旺旺中時集團力挺庶民經濟，對庶民的苦感同身受，希望更多庶民站出來為兩岸和平發聲的理由。

最新民調顯示，台灣雙重身分認同比例占27.5%，創歷年新低，但依據長期趨勢，台灣民眾身分認同並不固定，往往隨著新聞事件與環境因素而起伏，換句話說，台灣在認同問題上是有彈性的。而兩岸關係不是非黑即白的選擇，多數民眾也不願意在統獨間二選一，代表兩岸和平發展的空間非常大。「無色覺醒」主張「台灣人就是中國人」，在此基礎上推動「兩岸心靈契合的融一」，是實現中華民族共統共榮的有利基礎。