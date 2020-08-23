國民黨改革委員會誤認「九二共識」是過去式，提出一個為「九二共識」送終的兩岸論述，完全凸顯了改革委員會缺乏「理念、信心」，並違背「傳承、倫理」的精神，才會有捨本逐末、忘本式的主張，不但否定中國國民黨創黨精神，更違背《中華民國憲法》，片面放棄「九二共識」，並抬頭挺胸復刻民進黨的《台灣前途決議文》，真是懦弱的「投降」行為。

號稱「世代交替」的江啟臣所領導的改革委員會，藉由拋棄九二共識，徹底推翻中國國民黨的主旨及精神，否定總理孫中山的理念，為「拋棄中華民族、放棄中華民國」暖身，更假借改革之名，正式向民進黨遞出橄欖枝，以身相許，搖身一變化作綠尾燈，成為民進黨的附隨組織。特別是「台灣優先」（台獨優先），完全是民進黨《台灣前途決議文》的翻版。所以，世代交替的口號其真正的意圖是在向綠「靠攏」，利用兩岸論述直接化暗為明、凸顯台獨意識，司馬昭之心路人皆知。

中國國民黨為什麼會存在？總理孫中山鑒於清末積弱不振、甲午戰敗，台灣割讓給日本、以及列強的不平等條約，因此創立興中會奮不顧身去革命，創立亞洲第一個自由民主法治的國家，她的名字叫作中華民國（中國）。1945年，中國國民黨領導的中華民國接受日本無條件投降，讓台灣重回中國的懷抱。1949年，國共內戰，中國國民黨轉進寶島，創造經濟奇蹟、推動民主、實施總理孫中山的憲政，懷抱開放的胸襟，才給予民進黨嶄露頭角的機會。1949年同時，中國共產黨在大陸成立中華人民共和國，也稱中國。

《中華民國憲法》以及《兩岸人民關係條例》是孫中山所建立的中華民國實施九二共識的依據，九二共識的行動綱領就是「維持現狀」。目前，中華民國推動的是民主、自由、憲政，大陸進行的是改良式社會主義，兩岸異中求同，雙方競合，共同為中華民族、人民謀最大福祉努力。過去，中共建議的「和平統一、一國兩制」，這是他們的希望，而目前大陸武統的聲音高漲，武統只有「一國一制」，請問諸君您可喜歡？

兩岸的現況正是歷史留下的痕跡，否認歷史就沒有現在，更無未來，兩岸同姓「中」，這是事實，難道還有姓「美」、「大和」、「台」的嗎？既然同姓「中」，血濃於水，凡事都有餘地，應該有商有量，何至於「兵戎相見」呢？是爺們就要有骨氣，咱們的事，自己能料理，不需外人瞎操心。兩岸同文同種、同為中華民族，因此，兩岸更應有「愛心、耐心、信心」在維持現狀的基礎上務實推動和平與交流，除經貿外，更應全方位在文化、體育、教育、民間等全面合作。相關的「ECFA」精神要延續擴大，為兩岸人民謀最大的福利，共同為中華文化之振興而努力。所有關心兩岸前途的朋友們，您們同意嗎？

（作者為作家、資深媒體人）