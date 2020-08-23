當前的中美關係及台海形式空前詭譎，是中美建交41年來僅見，各方無不關心：中美關係怎麼走下去？雙方會否爆發嚴重衝突？以及，如果衝突之後，中國、美國及全球形勢又將如何變化？

中美矛盾的本質，說到底就是「修昔底德陷阱」老大、老二的矛盾，必須看到，存在於中美之間的這種陷阱不只一個，且是複數的，對美國這個全球世紀霸權而言，一、這是前所未見的：以往挑戰者最多只在一或兩個方面挑戰美國，但中國卻在幾乎所有領域，從經貿、製造、科技、軍事、太空到價值觀乃至國家治理及全球治理，都對美國形成了壓力；二、中國作為老二，追趕老大的速度之快超出想像；三、遏制不住：老大想方設法壓制老二，效果明顯不彰。

這樣的形勢，就讓人想到Allison（最早提出陷阱論的哈佛教授）對人類500年來老大老二矛盾史的統計研究，500年共16對老大老二矛盾，爆發及倖免於戰爭的機率分別是75%及25%。那麼，第17對的命運又將如何，是75%還是25%？

藉火山爆發的例子為喻，現在的形勢看來並不樂觀。火山之所以爆發，是能量之蓄積已久，已大到終於不得不併發的結果。對照到中美關係與台海形勢，先看美國，美國之所以稱霸全球100年，關鍵之一是能夠鬥垮所有挑戰他的一眾老二或老三，如英、德、日、俄，如今面對中國，雖然很難鬥，但必須把中國往死裡打。美國別無選擇，因為不鬥垮中國，美國就霸權不再。但從歐巴馬到川普，用盡所有手段，對中國最多只傷了皮毛，唯二能傷到中國筋骨及元氣的只剩金融及台灣兩個手段，但前者風險大，不確定性高，不敢妄動，剩下的選擇只有台灣牌可打。打台灣牌，手段是不斷削中國主權，削到中國終於按捺不住，爆發局部軍事衝突，最終衝擊或打擊中國的穩定與發展。

次看中國大陸。首先，大陸解決台灣問題有三大動機：一、事關領土、主權完整，實現中華民族偉大復興；二、直出第一島鏈，翻轉與美國博弈在西太平洋的戰略劣勢（南海造島）條件皆已具備；三、攸關大陸領導人權力地位的穩固。

再看台灣。台灣執政當局之所以立場鮮明地親美抗中，不排除是一種戰略估計，藉中美世紀大搏鬥之機，逐步實現台灣真正的獨立。

應該說，對於迎接台海的攤牌時刻，中、美、台三方面都已持續蓄積了極大能量。當然，就像火山，雖然可以研判即將爆發，但具體時刻無從猜測。

中美關係有無可能出人意料地不走向75%而是25%的概率？也有！主要關鍵在美國一方，如果美國戰略與軍事部門對中、美在西太軍事實力的科學評估結果，美方勝算不大，也有可能捨軍事衝突而選擇與中國的合作或交換。但無論如何選擇，在這個地區或更大範圍，時間也許已不在美國一方了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）