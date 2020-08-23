上周法院針對彰銀案的判決，被認為對台新金有利，這部上演10多年的「彰銀案歹戲」，大概又要繼續拖棚演下去。

彰銀案的緣由是15年前，財政部為了重建彰銀財務結構，釋出22%的彰銀股票，台新金高價搶並掌握經營權，但台新金幾次要把彰銀併購下來，卻由於出價太低、官股不敢支持，怕被指責。待併購時機過了，社會普遍反對「賤賣國產」的看法成主流，台新更無併下彰銀的機會。

只是台新不死心，結果6年前官民翻臉，財政部下場徵求委託書搶經營權，結果不但搶贏，還連贏3次，造成雙方官司連連。台新則是幾次喊話要退場，但條件都是要財政部拿當初台新得標價格買回股票，偏偏這個價格遠高於市價，最後當然不會有結果。

日前台新併購保德信保險公司時，透露有意釋出彰銀股票以籌措資金，外界原來以為彰銀案終於有解，但接著這個官司判決，台新可能認為有機可趁因而繼續爭取。

但不必懷疑，沒有任何一個政府、任何一個官員敢用台新要求的高價購回彰銀股票，因為那是百分之百的圖利財團、純為台新解套；即使台新能重新取回彰銀經營權，還是改變不了無法併購的事實，最後只是讓這部歹戲繼續拖棚，台新任何擴展的企圖也全卡在彰銀案中。

投資一定有風險，金融界向來有一個基本原則：願賭服輸；台新金高價搶彰銀股票時，當然是想把彰銀併入，但做不到之後，是該認輸。像這種竟然要政府以原價買回其手上股票，幾近無賴的要求，確是業界少見。