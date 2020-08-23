沒有能力維持台灣安全與兩岸和平，卻反過來指責曾經做得到的人卑躬屈膝，這就是我們的蔡英文總統。

要欺騙所有人於一時，有可能，要永遠欺騙所有人，做不到。我曾經說，蔡英文的「維持現狀」是一種欺騙，她真正的戰略目標是背離中華民國憲法的「一中一台」，但她不像黨內比較正派誠實的競爭對手賴清德，她是採取欺騙的方式，迂迴要達到目的。

既然背離現狀，一定會將台灣推向戰爭邊緣。蔡英文巧妙利用了中美貿易戰的「修昔底德陷阱」，一面倒地靠向美國，利用美國許多「口惠而實不至」的花招，讓台灣民眾有錯覺，誤以為美國一定援台，因此她可以反過來，將所有提醒台海兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」。

但是蔡英文攻擊的馬英九前總統，恰巧是任內曾經維持各方平衡與台灣尊嚴的總統。也好，藉此可以看看，真正對強權卑躬屈膝，出賣台灣利益的人是誰？

馬前總統採取「親美、友日、和陸」的對外大戰略，與大國間維持平衡又維持台灣尊嚴的關係。跟大陸簽署23項協議，每一項對等尊嚴，到現在蔡英文都繼續承繼，何來在主權上卑躬屈膝？更不用說，全世界都曾見證新加坡馬英九與習近平對等會晤，平起平坐的「馬習會」。

這些蔡英文做得到嗎？不但做不到，她任內對大陸經貿的依賴還更高！如果做不到，她憑什麼說曾經做到的人「卑躬屈膝」呢？

事實上是，蔡英文執政後，兩岸劍拔弩張，國際寸步難行，台海還被國際認證「不安全」，台灣的出生率也大幅下降。台灣人不敢生小孩，又要承受戰爭邊緣的風險，蔡英文憑什麼對美國記者說，「期待在我們承受第一波攻擊後，世界會來救援」？總統怎可以把國人身家安全推到第一線？

用欺騙的方式對內宣傳，甘於做美中之間的籌碼，蔡英文嚴重損害台灣人的利益，這比她口稱的「卑躬屈膝」，更加嚴重百倍。蔡英文對美國的卑躬屈膝，能夠換來美國一定馳援台灣嗎？學者趙春山說，美國不會為台獨而戰，只會為自己的核心利益而戰。蔡英文有把握，台灣是美國的核心利益嗎？

既然要國人承受「第一擊」，那也不用講太多，建議蔡英文公開取得美國承諾，台海有戰事，美軍一定介入，以安國人的心。此外，為了讓台灣能撐久一點，政府是否應該要規畫全國防空演習，後備部隊回營受訓，還有全台企業配合戰時物資動員的演練？

此外，雙北市人口近700萬，更是重中之重，蔡英文有沒有約見台北市長柯文哲與新北市長侯友宜，即刻進行承受攻擊的備戰準備？萬一發生狀況，請問雙北市民要如何應對？待在家中，還是疏散避難？物資如何確保供應無虞？如果全台大停電怎麼辦？

如果政府不告訴民眾這些，只會粉飾太平，還指責曾經締造和平的人「卑躬屈膝」，那我必須說，這就是出賣台灣，國人絕不可能一直被蒙在鼓裡的，台灣人應該群起唾棄之。

（作者為前總統府副祕書長、馬英九基金會執行長）