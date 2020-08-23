前總統馬英九在一場研討會中表示，他無法接受蔡英文總統選擇錯誤國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣。前國安會祕書長蘇起在會中演說表示，台灣有三個不安全根源，包括美國心有餘而力不足、中共蓄勢待發，以及台灣外鬥內也鬥。就在研討會進行中，府院黨齊轟，抨擊馬英九身為前國家元首，竟和中共政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，悖離台灣主流民意與國際現實。

蔡總統透過臉書回應，「守護國家主權、捍衛民主自由，確保台灣人生存的權利，這是總統的職責，不是挑釁。」蔡英文更嚴厲批判，馬英九以為在主權議題上卑躬屈膝就能換來和平。

一場卸任總統主辦的有關國家安全學術研討會，卻掀起由現任總統領軍、府黨院總動員的圍剿，這個荒謬現象就是台灣危機的縮影：大陸武統聲浪日趨升高，蔡政府錯誤的外交及兩岸政策將台灣推向衝突邊緣，內部政治分化對立腐蝕整體國力，但最嚴重的是，民進黨政府一意孤行，現更扼殺理性討論公共政策的空間，放任兩岸緊張情勢失控，以台灣人民福祉為賭注。

今年初以來，由於美中關係全面惡化，南海、台海、東海、香港等地成為全球潛在衝突「熱點」，在7月初中國大陸完成《香港國安法》立法後，台海及台灣的安全更是關注焦點所在。美國主流媒體《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《外交事務》季刊、《外交政策》與《國家利益》等雜誌頻頻以社論、專文探討台灣安全問題，因此馬英九舉辦有關台灣安全研討會也是因應國際社會的關切，有絕對的正當性、合理性及迫切性。

其次，綜合包括澳洲前總理陸克文在內的國際知名學者專家論述，中共是否會武力犯台？台灣是否有能力抗拒？以及美國是否聲援台灣？是他們探索的主題，雖然沒有確切的答案，他們更關切的是美國從未明確提供台灣安全保證，這也反映了川普總統要聯合全球民主國家對抗中共，但是缺乏道德承諾與決心。

蘇起與馬英九基本上就是反映了當前亞太地區普遍憂慮所在，外交部卻無限擴張為「失敗主義的言論」，將台灣抽離國際關係推向大陸，卻無意檢討為何台灣全面配合美國的反中路線，卻仍無法得到如台海發生戰事，美軍立即馳援的實質保證。

民進黨最慣用的手法就是兩分法，將反對者「抹紅」、打成「中共同路人」，因此主張改善兩岸關係就是「親中」、甚至「反美」。民進黨再度執政，台灣內部因兩岸關係、國家認同等根本問題形成的對立更為尖銳化，惡言批評馬英九在主權問題上卑躬屈膝，只是加速撕裂台灣社會，無論對台灣民主及因應外界挑戰都是最不利的發展。

兩岸關係從僵局惡化成危局，台灣當前面對的安全威脅超過1996年台海危機，這些並不是馬英九等在野人士危言聳聽，而是台灣內部及國際社會的普遍認知，國家領導人應展現包容力，凝聚內部共識，領導國家度過難關，這正是馬英九主辦研討會的主要目標。

（作者為資深媒體人）