1997年第一次重返北京，距我離開北平時，差不多將半個世紀，入境後，早年的同伴，都己白髮蒼蒼，龍鍾老態。乍相逢，恍如隔世，感慨萬千！

當時，大陸改革開放，不過十多年光景，北京城區，諸多景象，雖有不少改變，但早年「一窮二白」仍留有不少蛛絲馬跡。

2008年為參觀北京奧運，再次到達北京，卻已見高樓林立，馬路平坦寬廣，尤其公園化之安全島，設計新穎，非常逗人有趣，交通已井然有序，儼然是先進國家之氣勢。

中國大陸由「一窮二白」邁進到世界第二大經濟體，應該從1978年算起，當時鄧小平提出改革開放，走自己的路，不以書本做教絛，不照搬外國模式，以摸著石頭過河的心情，小心翼翼、步步踏實，找尋適合中國國情的政治體制，皇天不負苦心人，真的被找出一條完全不同於當前世界任何國家思想路線的政治體制。

一黨專政，但接受多黨監督，多黨的參政議政；市場經濟，根據市場自然狀況而進行外，政府可適時「宏觀調控」。運作迄今，至為順暢，以經濟基礎建設為例；包含鐵路、高速鐵路、公路、橋樑、港口、隧道，速度之快，效率之高，讓世人嘆為觀止，雖說遵照國父孫中山先生實業計畫進行，但到目前為止，諸多項目確已超越原計畫甚多。

政府的功能，在提高人民的生活水平，讓人民能安居樂業。政治的良窳，決定於人民的感受， 根據總部設在華府的皮尤研究中心在2019年所作的全球民意調查，中國大陸人民對政府的施政滿意度高達86%，超過世界平均值47%很多 ，證實中國大陸確實摸索到適合中國國情的政制路線。

自1997年 以後，為探親、旅遊每年都會多次進出大陸，親見大陸經濟建設與人民生活水平，突飛猛進，與日俱增。2010年已超越日本成為界第二大經濟體。美國沃頓商學院院長傑佛瑞‧蓋瑞特於2018年8月在中國大陸上海大學，就中美關係發表了一次演講。曾說中國從1979年開始的高速增長時期，在世界上是前所未有的。國際權威學者及世界未來趨勢大師像美國約翰‧奈思比、英國馬丁‧雅克、日本大前研一以及在台灣的高希均教授，都曾說過中國大陸這30多年來的成就，是人類歷史上從未有過的經驗。

早在「改革開放」之初，鄧小平就鄭重提出「以經濟建設為中心，一心一意搞好現代化」、「和平與發展是當代世界的兩大主軸，要堅持獨立自主的和平外交政策」，40多年來，歷屆領導人一貫堅持，從未改變，這種「一貫」的精神是世界任何國家很難做到的。「和平外交方面，建立了「人不犯我，我不犯人」的基本原則，並以「不對稱戰爭構想」構建諸多防禦、肆應辦法，以備不意之外來進犯。

2019年傑佛瑞‧蓋瑞特為企業家領袖講「美中貿易戰」時特別指出：「中國政政府擅長發展長期戰略，美國政府非常不一樣，政策搖擺不定使我們無法聚焦。」這充分證明，中國發展政策之穩定性，是成功的重要因素。

（作者為前退輔會主委）