在第三方面協調失敗後，蔣氏一度曾考慮「可否電約毛澤東來京之研究」，因草擬致毛澤東電文，擬邀其親來南京「面商一切」，電文如下：

「延安毛澤東先生勛鑒：握別經年，想念殊殷，此一年來國事紛紜，靡有寧息，和平建國之始願迄未達成，鋒鏑餘生之同胞更增痛苦，興念及此，昕夕不安。中共駐京代表於政治協商會議以後，對各項實際問題，均未能與政府為具體確定之解決，致使枝節叢生，紛爭無已，遂時日遷延，國家蒙受巨大之損失，良堪悵惋。中0認未得從速解決紛爭，達成團結一致和平建國之目的，惟有賴於先生之來京一行，與中0彼此罄談，面商一切，庶幾披瀝肺腑，增加諒解，促成問題之解決，國計民生，均所利賴。切望早日命駕，並祈電示行期，以便派機迎迓，不勝殷盼之至!蔣00」。

姿態甚高 毫不讓步

上項電文情辭懇切，求和之心，溢於言表。可能考慮到毛之拒絕，此電未見發出。然國方仍冀有轉寰餘地，不惜低聲下氣，委屈求全；共方則姿態甚高，毫不讓步。茲節錄《王世杰日紀》數則，可見一斑：

1.「十一月七日。晚間在蔣先生官邸商議國共衝突問題，現距國民大會代表之開會不過五日，國共商談仍無結果。予因請蔣先生對和戰問題確定政策。予並謂『政府決策應著重東北問題之解決，東北問題必須在最近三、四個月內求一解決，無論為武力的解決或政治的解決，斷不可延擱不決；否則蘇聯對歐洲問題與英美獲得若干協議之後，即可以大部份注意移於遠東，我如于爾時解決，或不免有意外事態發生。現在東北已入冬季，如軍事解決不可能，則當求和平的解決，於適當條件之下，使東北之軍事對立形勢終止。』蔣先生謂當尋求和平解決之道，並允考慮由政府先行自動宣佈停戰，明日即對此事作最後之決定。」

2.「十一月十日。今日午後續在孫（科）院長宅與中共及各黨派代表商談（原注：名為『非正式綜合會議』）。中共堅持國大須改期，行政院須于國大集會前改組。予謂如中共能將國大代表名單立即提出，我等或可考慮延期數日。中共代表周恩來謂不能先提名單。會畢予語孫哲生先生恐只有如期集會之一途；此事只餘一日，殆無協議之可能。」

11月15日，國民大會在南京開幕，毛澤東為中共中央起草致南京中共代表團電：「除董（必武）及少數人留京外，周（恩來）及其餘各人宜即回延（安）。」19日，周回到延安，21日，毛澤東、劉少奇、周恩來三人開會，周報告一年多的談判，說「蔣介石的獨裁內戰在人民中暴露了，把美國企圖獨霸中國的面目也弄清了。」毛澤東在會上說：中國人民中間以及我們黨內都有打不打的問題，但這個問題現在是解決了，剩下的問題便是勝不勝。毛在這次談話，第一次提出做打倒蔣介石的工作。

周疑為緩兵之計

國共開始大打與談判分裂以後，馬歇爾之角色如何？6月，在東北停戰期滿之後，馬歇爾即向美國國務院建議，以司徒雷登為駐華大使，已獲國務院之同意，蔣「頗不喜其人，以其人無定見徒趨時尚也。」然照國際慣例，亦殊難拒絕也。這是馬氏預示其任務行將終了矣。中共利用美馬之價值，亦非重要矣。10月5日，司徒雷登對王世杰說：「馬歇爾將軍以政府不願與中共和平，戰爭日擴大而不停止，極其消極，已電杜魯門總統表示離華返國之意願，王向蔣力言「不可逼馬歇爾返美」。蔣允對張家口休戰10日，周恩來拒之，周意此為馬歇爾及政府間緩兵之計，真是好心沒好報也。

1947年1月8日，馬氏離華返美，距其由美來華一年又二十天。離華之日曾發表聲明，對國、共兩方均有嚴厲之指責，謂「在國民政府方面，最有勢力之反動集團，對於余（馬）促成真正聯合政府之一切努力，幾無不加以反對」；「在中共方面，真正極端共產黨徒，則不惜任何手段以達到其目的，例如破壞一切經濟，造成有利推翻政府，對於人民所受如何痛苦，在所不計。」並謂中國之希望，寄於國民黨中之自由分子與其他黨派中之自由分子。王世杰雖深覺其觀察之正當，然以外國使者之資格為此言，儼然干涉吾國之政治，殊令人不懌也。蔣介石對於馬歇爾的聲明，深為不滿，其自記曰：「馬歇爾之聲明，對吾黨之嚴苛批評，所謂軍事政治皆受反動派之阻礙者，實無其事，余且屢次對之明言，而彼對此一點已被共匪宣傳之暗示，幾乎牢不可破。……然使彼之使命失敗，則彼又積恨在心，故特假我幹部反動之名，以洩其憤。」

馬氏堅信中共問題，非戰爭所能解決，認為國府在軍事上有嚴重之弱點，共軍則佔戰略上之優勢，且中國人民渴望和平，而世界各國之人亦均渴望和平。在此情況之下，對中共之妥協，必須獲得，且應迅速獲得，否則中國無論在軍事上、財政上及經濟上，將陷於混亂之狀況。

馬氏之言，可謂先見之明。蔣則以為馬氏「主張與共談判妥協，此乃彼為其自身職責計，只求我國內不起戰爭，能由彼手達成和平統一，以獲得成功之榮譽，而於我政府之利害成敗，則而尚未計也。」蔣氏誤矣！對於「美馬且用最大壓力，使我（蔣）對共屈服，……可痛可恥，莫此為甚。」

馬既失去蔣之信任，對共亦失去利用價值，使華任務為之失敗矣。（選摘自《蔣介石與國共和戰（1945─1949）》）（待續）