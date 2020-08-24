不到十分鐘，小小的一間辦公室擠滿了人，原來村幹事已經聯繫好旅行社，請旅行社派員到村中來為大家講解說明如何辦理返鄉手續，講解員從填表、辦護照、台胞證、繳款、交通搭乘、人員接送等過程一一講解，並一再重複，就怕大家聽不懂，最後言明通通可以代辦，大家鼓掌叫好，但其中幾位白髮老伯伯不知是反應慢，還是聽不懂，仍然問了一些像腦筋急轉彎的問題，惹得大家哄堂大笑。

座談會結束，講解員發給每人一張名片，告訴大家如果還有問題，可用名片上的電話聯絡。老徐也參加了說明會，回家後與妻子商討，妻子的老家與老徐的老家是鄰鄉僅隔條河，兩人都有意願返鄉看望。趕快與老家聯絡，也請旅行社代辦手續，但未與兒女商量，等到一切辦妥，就在老徐返鄉前夕，打了個電話給在台北軍中就職的大兒子，時間上已經來不及填表呈報了，登機出發前大兒子也不敢送行，只能暗自祝福父母一路平安。

少年離家 老大歸鄉

在飛往香港的一路上，老徐回憶1948年當年二十九歲，還來不及回家鄉拜別父母，就匆忙隨著軍隊來到台灣，這一住超過四十年，在台灣還養育生三男一女。1989年秋天，老徐已經七十歲，老夫老妻才能再回鄉探親，心中雖有遺憾，但還是感激，能夠一償心願，在有生之年回故鄉探望探望。

以前年輕時讀賀知章的〈回鄉偶書〉，「少小離鄉老大回，鄉音無改鬢毛衰，兒童相見不相識，笑問客從何處來。」沒有多大的感受，現在真是百感交集，家鄉的情況現在如何，是否與親弟弟在信中所講的相同；這幾年來，老家中的親戚，誰家嫁女兒，誰家兒子進大學念書，都由來信中得知。老徐也因感念親情，多次匯款回大陸給予經濟支援。

人情味 回鄉淚

沒能多想，還來不及打盹，兩個鐘頭左右飛機在香港降落，再轉機至廣州，出了機場乘旅行社安排的計程車直奔江西贛縣，與老家人員會合後，轉往記憶中的建節鄉水南村（已更名為吉埠鄉樟溪村），老徐的弟弟早就在村中大門口等候，剛下車就有人大喊：「歡迎大哥大嫂回家。」

四十年的隔離，生活環境的不同，老徐弟弟年紀六十多歲，以務農為生，看起來比七十歲的大哥還要老，如果不是弟弟先開口，大哥幾乎不敢認人。村中很多人都出來迎接，老徐心中感動莫名，眼眶泛紅久久無法開口，只能道出：「謝謝大家。」弟弟向大家表示：「大哥大嫂長途跋涉累了，讓大哥大嫂休息吧。」

第二天在村中祠堂設宴，隆重歡迎台灣返鄉的貴客鄉親，認為是村中的榮耀，老徐感到光榮無比，像似衣錦還鄉，席中回禮答謝，拿出與弟弟在通信商討時，所準備的禮品，長輩及平輩男性每人致贈金戒指一枚，長輩及平輩女性每人致贈金項鍊一條，其餘每人致贈衣物及人民幣三十元，當時農村收入每月平均不到人民幣一百元，三十元人民幣算是一筆不小的見面禮。見完了親友，回鄉的主要目的，前往父母墳地上香祭拜，完成了最大願望。

第一次返鄉看見農村鄉下與四十年前相比，幾乎沒有變，房屋顯得更老舊，道路仍然沒有改善，依然是記憶中的泥巴路，生活汲取井水飲用，用電用水皆感不方便，與台灣的生活水準大不相同，心中充滿了無限感慨。但感覺招待周到，人情溫暖，在不捨的心情下返回台灣。老徐首次返鄉之旅，充滿了人情味與回鄉淚。

回到台灣與家鄉仍保持通信，知道大陸改革開放後，在加緊建設，也隨時歡迎大哥再次返鄉探望。此時老徐的大兒子仍在軍中任職上校參謀長，不便陪老徐返鄉，老徐的二兒子已由軍中退役，在私人公司工作，數度由公司派往上海出差。對進出大陸的手續相當熟悉，1992年自行辦理返鄉探親手續，10月陪父母再度返鄉，這次由老徐妻子方面的親戚接待。

香港機場下機後，轉往廣州白雲機場，妻子的大堂弟及一位身著軍服的鄉親在機場接機，一路護衛回到贛州城中。第二天晚餐妻子的親戚都來參加祝賀，大大小小席開兩桌。在贛州城中住了兩晚，又再轉赴老徐鄉下的老家，二兒子第一次返鄉，與父母先至村中祠堂祭祖，再前往祖父母墳地上香。

老徐妻子的大堂弟向上級縣府單位申請到一輛專車及駕駛，接送老徐夫婦等三人前往妻子的老家龍口墟，下車時妻子的哥哥為三人披上大紅彩帶，街上放了一串常常的鞭炮，迎接三人返鄉，日後專車又接送三人至妻子住在廈門二堂弟的居所看望，同時參觀鼓浪嶼。

廈門行結束後再乘飛機往湖南長沙，拜訪妻子的三堂弟，順便參觀嶽麓山嶽麓書院，爾後再返回江西贛縣，二兒子因工作關係先行返台，老徐夫婦續留數日後也返回台灣。

第二次返鄉行程由二兒子事先安排，行程雖然很緊湊，但獲得大陸官方的協助，安排參觀了幾處大城市與觀光景點，可以感覺到在某些方面是在進步，尤其對返鄉老兵的接待確實下過功夫，老徐夫婦兩人都已是超過七十歲的老人，返鄉被視為上賓招待，心中自然覺得驚喜與欣慰。

萬般皆是命 半點不由人

時間過得很快，大陸在進步，鄉下地方以前只能寫信聯絡，現在很方便，可以用電話聯繫，兒孫輩透過電腦用電子郵件傳遞訊息，既方便又快速。老徐年紀大了體力漸差，年節時偶以電話連絡，聽聽鄉音，聊聊家鄉事，藉以取代耗費體力的舟車勞頓。

第二次返鄉之旅，轉眼又過了二十年，老徐沒冷到來台灣一住，超過一?子，兒女也在台灣完成學業，長大成人，如今老徐早有了孫子輩。這一切的一切，也驗證了「萬般皆是命，半點不由人」，老徐只有心存感激。

歸人與過客

2010年3月20日，報載詩人鄭愁予在台南大學演講，其中講解到他的新詩〈錯誤〉，是年幼因躲避戰亂，隨家人被馬車拉著東奔西跑，馬蹄踏在青石板上，發出巨大的達達響聲，留下永恆難忘的記憶，因此戰爭的深刻印象是他創作這首詩的靈感，非關男女情愛。這首新詩，台灣與大陸兩地都曾被選為學生的國文課文，其中最後兩句：

我達達到的馬蹄是美麗的錯誤

我不是歸人，是個過客……

很多老兵都應有同感。因為戰爭老徐來到台灣，生活過得也還可以，兒女也事業有成。因為開放返鄉探親，老徐得以歸鄉探視，完成心願。見到上述有關詩人鄭愁予的報導，老徐有感：「回鄉是美麗的，離鄉不是錯誤。我是歸人，也是過客。」

（徐天佑／高雄）