無色覺醒》賴岳謙：美欲延長制裁伊朗！遭聯合國多數否決！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第702集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美欲延長制裁伊朗！遭聯合國多數否決！」

得道多助，失道寡助。美國近期在伊朗問題上，算是遭到嚴重孤立，最堅實的盟友也漸漸離他而去，重重打擊美國在國際的地位。根據「聯合國安全理事會第2231號決議」，國際社會對伊朗的武器禁運，將於2020年10月18日到期，美國對此極度不滿。

2020年8月14日美國要求聯合國的安理會，再延長有關於對伊朗的武器禁運的制裁問題。會議結果與美方的預估有極大的落差。總共有15個理事國參與開會，美方的提案最終只獲得2票，除了美國自己外，另一支持的是加勒比海小國多明尼加；中國與俄羅斯均投下反對票，最糟的是包括德、英、法等另外11個理事國紛紛投下廢票，大打美國盟友的臉，會議結果也意味着伊朗時隔十年，將重返國際軍售市場。

在武器禁運解禁後，伊朗勢必會解決其國內短程導彈和洲際彈道導彈的缺乏問題。伊朗目前的防空系統，主要依賴2007年從俄羅斯購買的「道爾」-M1系統，以及2016年購買於俄羅斯的「S-300」防空導彈系統。若對比伊朗和俄羅斯與朝鮮的防空系統相比，伊朗缺乏冷發射系統，這代表伊朗導彈不能夠垂直發射，也不能全方位地瞄準目標，因此伊朗的導彈輻射範圍不足構成威懾。

伊朗若能透過購置武器的方式解決導彈問題，未來伊朗在波斯灣的角色將比以往更具威脅。美國如此在國際上出醜並不多見，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）就在伊朗國內電視演說中嘲諷美國在這場陰謀中被羞辱。

當然美國近期的挫敗更不只於此。不僅提案延長伊朗武器禁運失敗，先前試圖擴大聯合國，對伊朗的經濟制裁也遭受阻攔。美國對伊朗的行徑，如同以莫須有罪名，打擊華為一樣都是在國際上耍流氓。

2018年12月華為財務長孟晚舟，於加拿大溫哥華國際機場過境，轉機期間遭加國警方拘留逮捕，限制其人身自由並扣押至今。當孟晚舟的律師團要求加拿大法院公佈更多的資料與證據時，竟遭到加拿大法院否決，這更體現了整個逮捕過程都是非法誣告迫害的。

「孟晚舟案」引起中、美及加三方政治、外交及司法角力。美國甚至要求加拿大執法單位，引渡孟晚舟至美國受審，美國和加拿大濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯他國公民的合法權益。

美國或加拿大等西方盟國，如此破壞國際商業秩序的行為，完全無大國之範。呼籲美國正視今日世界，拿出大國應有的責任感，而不是完成為一個國際秩序的破壞者。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！