勞動部18日召開基本工資審議委員會，決定明年基本工資月薪調增200元為2萬4,000元、時薪調漲2元為160元，基本工資調幅僅0.84％。然而，基本工資的調漲只對外籍移工、部分工時的員工幫助較大，但對整體年輕人低薪困境的解決助益不大。在勞資雙方經常較勁且調幅杯水車薪之際，求人不如求己，年輕人如何整備能量，強化自己的競爭力，進而突圍低薪的困境？我們認為可以從四個方向著手：第一，掌握產業發展與生活型態改變的態勢；第二，了解新冠肺炎後（COVID-19）的新趨勢；第三，強化將知識變現的能力；第四，整備自己的競爭力。

以下分別詳述之：第一，掌握產業發展與生活型態改變的趨勢。當前產業發展的主要趨勢包括：（1）數位科技驅動經濟的成長。數位經濟的嶄新領域如AI、5G、物聯網、大數據、區塊鏈、量子運算等技術的應用，帶動科技進步、商業模式提升，以及新的應用服務會出現；（2）新的需求、生活方式的改變，結合數位科技驅動經濟成長會產生很多新的生活方式，如電商、雲端服務、外送服務、共享經濟等；（3）人口結構的變遷包括老人化、少子化，可能會驅動很多自動化設備，朝智慧化、自動化的發展。當然隨著人口老化，醫療成本也會大幅上升，所以，長期照護、醫材設備、預防醫療的投資也會大幅增加；（4）氣候變遷、節能減碳與永續發展的趨勢。將來智慧電網、綠能科技、節能／儲能技術與設備、新能源、再生能源的投資，可望大幅增加；（5）新的數位科技結合服務業的法規鬆綁、去管制化、跨領域的應用，會帶動健康醫療、金融科技、資產管理、長期照護、教育服務的全面現代化、智慧化。

至於上述領域的主要人力需求何在？其實，數位經濟時代最需要人才，包括：資料科學家、數理統計、大數據、資料庫、物聯網的專家。同時，目前人工智慧、物聯網應用的領域，以零售、金融、電商、通訊、智慧製造、娛樂、廣告等領域為主。如果學的是理工科，有技術背景，可以變成AI、物聯網、大數據等領域的技術人才。如果學的是商科、社會科學，對AI、物聯網、網路等基本知識能夠掌握之外，對前述AI、物聯網的應用領域、趨勢，也必須熟悉，將來找工作也比較容易。

在人口老化少子化方面，長期照護、醫療保健、精準醫療等領域的應用及創業，成功的機會也比較大。就平台經濟、外送經濟而言，相關平台的技術人員、善用平台、網路，結合實體經濟商業模式的創業、營運，也比較容易成功。至於在節能減碳、環境變遷上，綠色、節能的科技人才，科技解決方案，以及綠色、節能服務的應用領域，人力需求會比較殷切。

第二，了解新冠肺炎後的新趨勢。新冠肺炎後有幾個重大發展趨勢值得我們注意：（1）去全球化：全球化供應鏈太長，容易發生斷鏈，未來全球在地化生產成為關鍵。同時，戰略、民生物質如口罩、酒精、防護衣、試劑及其他民生物質的自行生產；（2）去實體化：新冠肺炎後，加速電商、虛擬化、外送平台、遠距教學、醫療及視訊會議等數位經濟活動的推動；（3）去污減碳：COVID-19之後，民眾會更需要乾淨、減碳的環境，未來綠色、環保商品及潔淨空間的營業環境，較容易吸引顧客。因此，未來就業、創業可依此趨勢發展。

第三，強化知識變現的能力。首先，加強商業議題的學習，強化商業的頭腦，例如掌握資訊平台，將台灣產品透過平台向全球銷售。其次，主動學習，對新的通訊應用軟體，區塊鏈、金融科技、群聚募資、人工智慧、物聯網、5G等領域的了解，並結合自己的專業，尋求商業化應用、規劃的可能性。

第四，整備自己的能量。青年學子如何整備自己的競爭力呢？首先，要懂得差異化（differentiation），透過語言能力、跨領域、人際網絡、專業能力，和同學、競爭對手差異化，才能突顯自己的競爭實力。其次，培養自己的移動力，尤其是國際的移動力（international mobility）。例如台中、高雄找不到好的工作，可以到台北找工作。若台北的薪水太低，也可以到香港、新加坡求職。至於如何培養自己的國際移動力呢？包括自己的專業、學科，要與國際接軌。同時，本身要有國際觀，瞭解國際的趨勢。此外，個人也要具有團隊合作精神、良好的EQ，而且語言能力不差，也與國外的朋友有一定的連結管道（如臉書、instagram、line、微信等），才有國際移動的實力。