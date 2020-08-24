幾經波折，大陸導演管虎執導的《八佰》（以下簡稱「陸版」），終於在日前正式上映。兩岸觀眾各自拿著放大鏡檢視這部電影。

台灣觀眾在意電影中有沒有出現中華民國國旗，台灣認為這是這個故事裡最重要的象徵物，如果陸版竟然沒有這面國旗，那就是扭曲歷史。大陸觀眾則在意這面國旗是不是被放大了，有沒有美化國軍，以致於讓蔣介石領導的抗戰顯得英明神武，那可就不妙了。

管虎的做法很聰明，國旗是遠鏡頭，只看得到紅色、灰藍色的色塊，沒有白日光芒、沒有細節，彷彿印象派的畫作，就是一幅「你知道是什麼、我也知道是什麼，但沒有清楚面貌」的東西。

不唯如此，女童軍楊惠敏冒死游過蘇州河送國旗的這段情節，在當年台灣拍攝的《八百壯士》（以下簡稱「台版」）裡，非常重要，也是全片的高潮之一，陸版則是秒過，一不注意楊惠敏已經到了對面的四行倉庫。

可想而知，陸版就是不想要過分強調那面國旗，相關鏡頭自然能省則省。

既然有這麼多彆扭，大陸又何必非要拍這個故事呢？在整個對日抗戰的歷史中，老實說，四行倉庫這一役算不上是史詩級的戰役，且國軍最後是以撤退告終。

然而，在兩岸不同的發展進程中，政治領導人都很需要向「八百壯士死守四行倉庫」這個故事借光取暖。

以台灣來說，台版在民國64年（1975年）上映，這一年人稱先總統蔣公的蔣介石過世。強人殞落，對黨國體制而言，是一件驚天動地、動搖國本的大事，執政者亟需尋求一個新的凝聚愛國意志、全民團結的象徵，「發揚抗戰精神」遂被召喚了出來。

接下來，1976年有兩部抗戰大作《英烈千秋》和《梅花》，1977年有《筧橋英烈傳》，持續承擔著類似的使命。對彼時的台灣來說，雖然蔣公不在了，但只要大家能夠團結在這面青天白日滿地紅的國旗下，則中國（中華民國）一定強，而八百壯士的故事裡正好就有這個元素，當然是非常理想的選擇。

陸版的重點則明顯不同。從電影名稱捨壯士，改用「八佰」，就可以看出編導更希望著重在平凡的個人，佰者乃百人也。因此陸版裡充斥著各省鄉音，表示這些軍人來自四面八方；片中也對人性的自私、怯懦多所著墨，電影再三描繪不敢拿槍、想逃走的軍人。導演想告訴觀眾，四行倉庫裡並非人人都是天生的英雄，但這些小人物集合起來，最終仍然成就了一個撼動人心的故事。

陸版的另一個重點是國際力量不可信賴，因此電影出現了「天堂般的租界vs.地獄般的四行倉庫」，坐在飛船裡、高高在上看好戲的「國際觀察團」，以及西方各國的冷漠姑息。

國府原本寄望列強會在當年即將召開的布魯塞爾會議上，公開聲討、遏制日本的侵華行動，然而結果卻沒有，美國甚至大量出售廢鋼鐵和原油等軍事物資給日本，助長其侵略行為。

對比大陸在美中貿易、科技戰以及新冠疫情下，一路被壓著打的當下處境，不難想像陸版如此拍攝的用意。

八百壯士與四行倉庫是一個內涵豐富的多元文本，兩岸各取所需，拍出符合各自史觀和論述的版本。值得一提的是，陸版的最後一幕有一段文字：「中國共產黨倡導建立抗日民族統一戰線…」沒說是中國共產黨領導抗戰，算是差強人意吧！