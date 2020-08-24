台大公衛學院與彰化進行的萬人血清計畫，原訂25日公布期中報告卻喊卡，原因傳出與台大內部人事有關，衛福部長陳時中更要台大自己說清楚。看來前立委沈富雄點出陳時中動怒找政風查葉彥伯，其實劍指台大公衛幫，所言不假。

沈富雄說，陳時中不只氣彰化縣衛生局長葉彥伯，應該還包括他背後的台大公衛幫，這段時間，公衛學院一直聲稱不全面普篩會有漏網之魚，形成潛在社區感染源，帶動輿論壓力。

醫界出身的沈大老說得沒錯，疫情造就中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中聲望，每天記者會從邊境管制、溯源追蹤到隔離管理，不管今天有沒有「嘉玲」，陳時中已打響知名度，「順時中」成為最熱門的新聞用字，台大公衛幫「逆時中」，確實讓陳不「酥胡」。

包括國內出現首起全校停課事件時，台大公衛學院呼籲指揮中心要宣布疫情進入社區傳播階段，但疫情中心指揮官陳時中仍強調社區傳播的認定需要本土案例大於境外案例，否認台灣已有社區傳播。

接著，部分國家提出解封後，台大公衛學院提出解封指數公式，只要指數小於1就能逐步解封，台灣當時為0.07，但指揮中心未參照此依據。

彼此最大衝突還是在台大公衛與彰化合作萬人血清研究調查，陳時中當時用「祝他們成功」回應，如今台大公衛學院臨時將期中報告喊卡，陳逮到機會，回擊如果有不能公布的理由，請台大清楚對外說明，冷言酸語再將一軍。

新冠病毒詭異，防疫政策本應滾動式檢討，白色巨塔內縱有流派之分，也應多討論化解歧見，包括日、韓等多個國家正進行入境普篩，顯然有其用意。畢竟防疫視同作戰，須槍口一致，剛愎自用的「疫言堂」恐讓全民陷入恐慌。