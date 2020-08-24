近日美國衛生部長阿札爾訪台，被外界評為是美台關係的大躍進，更讓台灣能否簽訂台美自由貿易協定（FTA）充滿期待。但根據《華爾街日報》報導引述內部消息稱，台灣貿易保護主義限制了美國牛肉和豬肉進入市場，讓台美FTA已遭到美國貿易代表否決。未來是否還有起死回生的機會？

全球局勢瞬息萬變，尤其是中美貿易紛爭與新冠肺炎疫情全球大流行後，保護主義再起，全球化浪潮正逐漸消退，國際秩序架構面臨重整。世界貿易組織（WTO）這種多邊的國際性組織在烏拉圭回合談半後早已舉步維艱，近年川普一再揚言退出WTO更是雪上加霜。而兩三國家間的FTA或類似《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）這類的區域經濟整合將取代全球化成為後疫情時代的大趨勢。

FTA簽訂後可降低或消除貿易關稅障礙，減少區域內的交易成本，但台灣目前已生效 FTA 的貿易涵蓋率僅13.6%，占我對外貿易總額1/4強。而CPTPP與占我六成對外貿易總額的RCEP二大區域協定仍不得其門而入。台灣是小型開放經濟體，若未能加入CPTPP或RCEP等區域經濟整合，原有的貿易份額勢必還將會被區域內成員間的貿易所取代。台灣將逐漸遭到邊緣化，未來的經濟發展不容樂觀。美國為台灣第二大貿易夥伴，經貿往來密切，若能成功簽訂FTA，對台未來將有很大的助益。

然而美豬、美牛，在台灣是很敏感的議題。美國要求台灣開放美豬、美牛也非第一次發生。從2006年迄今，不論是國民黨或民進黨執政，一樣的戲碼反覆上演，只是贊成與反對的角色互換。

2006年陳水扁執政時期，曾向WTO預告準備鬆綁萊克多巴胺（瘦肉精）規範，但因當時美國牛肉有狂牛症疑慮，畜牧團體與民眾反彈聲浪極大。在野的國民黨杯葛下，最後當然破局。2012年馬英九執政時，提出「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的4項原則下，有條件開放美牛，但在野黨也不願意理性探討，其立委提前霸占立院主席台，占領議場5天4夜，場外還號召民眾抗議，開記者會要求「進口美豬，總統下台」。2016年民進黨再度執政後，角色再度易位。面對含瘦肉精的美豬、美牛的進口問題，台灣該如何應對？

其實國際貿易協議就是一種利益交換，像是去年10月達成的美日貿易協議，日本將針對美國豬肉和牛肉分階段降低進口關稅，並同意對美國其他農產品立即取消或調降關稅；美國則同意對日本工業製品方面讓步，進行關稅撤除或調降，並獲得美國總統川普擔保，暫時不會對日本製汽車加徵關稅。美日都是選擇各自有利的產品自由化進行客製化談判，並採取階段式到位。

最近美國貿易代表雖然否決台美FTA，但一時的挫敗並不代表台美FTA是個不可能的任務，只是再次讓我們看見牛和豬的份量在美國對外的談判中所佔有的地位非常大。因此未來我國應小心應對，計算好交換的條件，擬妥談判方向，策略、耐心加上時機，終有成功之時。

準此，台美進行FTA談判時，美豬、美牛不該是洽簽FTA的入門磚，而是談判項目之一。美豬、美牛是台美是簽署FTA的減項，但紡織品電子零組件、資通與視聽產品可能是正向，在這加加減減中，只要正向因素大於負向，那就是一個對我們有利的FTA。

未來即使政府已經做好開放美豬、美牛進口的預設立場，民眾食的安全與國民的健康亦不容打折。衛生福利部應以科學證據為基礎訂定萊克多巴胺的國際食安標準，做好肉品安全的把關。台灣豬肉好不容易脫離口蹄疫疫區，國內畜牧產業正等待大展身手之際，大量便宜的美國豬肉來台，勢必衝擊我畜牧業發展。因此農委會也應預先提出美豬、美牛進口的相關配套方案，建立農產品推廣、展售平台、輔導台灣優質豬肉出口與本土畜牧業轉型等新利基，同時分批、分階段開放進口，降低衝擊。

我們期盼政府能成功簽署台美FTA，增加台灣拓展經貿的契機。現在除必須提前做好談判的預演與相應配套外，更應拿出誠意與野政黨與民眾理性溝通與對話，而非以雙重標準或貼標籤的方式應對，否則只會再次破局，讓簽訂台美FTA的機會消逝，而我國經濟就原地踏步。

（作者林建甫為中信金融管理學院講座教授，周信佑為空中大學商學系講師）