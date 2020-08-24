防疫指揮官陳時中利用中央流行疫情指揮中心記者會的機會，以恐怖的數字為台灣不宜實施入境普篩做政策辯護：如果台灣一旦入境普篩，自1月分到現在將有50名漏網之魚在社區隨意遊蕩，到時將有12475名假感染者塞爆我們的醫療機構，我們的醫療體系將崩潰。聽起來著實可怕，但在統計數字裡藏了許多的謊言。

首先這12475名假感染者，可不是1天內來的，是分布在7個月由23間醫學中心級的醫院及27家部立醫院負責收治，平均每日每間醫院可分到1.2名假感染者，醫院何爆之有，醫檢師何累之有？更何況醫院最喜歡收這些假病人，住個幾天就出院，還巴不得你每天送10個給他。這就是拿災難時期的統計概念套到傳染病，出現嚴重的錯誤判讀。

另外有50個在外面遊蕩的感染者，是因為這些紙上公共衛生學者選錯了篩查工具推演所致。在關口旅客中，大部分旅客都是陰性，也希望能篩出陰性，不用被關14天居家檢疫，所以關口篩查的要求是不能有偽陰性，每個陰性都要是真的，放出去才安心。這跟醫院的篩查需求不一樣，來醫院的人都希望能檢出陽性，所以不能有假陽性。比較沒有假陽的是咽拭子核酸檢驗，在醫院用；比較沒有假陰性的是抗體檢驗，在關口快篩用。不食人間煙火的紙上公共衛生學者，就是用了高假陰性的咽拭子核酸檢驗，去做入境普篩的數學模組，算出了50個感染者會在外遊蕩。如果換成血清去推演，假陰性就沒了。這又是無知對老百姓造成的欺騙，要不得。

所以入境不普篩的政策，是在錯誤設定下，錯誤結論的更錯誤判讀，也是眾國皆醒我獨睡的原因。這麼扯的政策，其實是在掩飾指揮中心自己的行政怠惰，沒有利用台灣給他7個月的時間去找出好試劑，現在依然一無所有，只好出此下策。陳時中才該接受行政院政風調查以還真相。

指揮中心自己不做，也不讓人做。彰化縣萬人血清檢測，就是可以評估偽陰性高不高，能否做成快篩，為關口普篩預作評估。據傳期中將近5000位受試者的檢測結果顯示，除了確診病例外，僅3位接觸者及1位居檢者抗體陽性，其他不論醫護、長照人員及低風險對照組都無抗體反應。這個結果非常好，顯示台灣真的沒有社區病例，社區解封是可以大步邁進的。僅有的病例出現在接觸者及居檢高危族群，但接觸者的篩查應更積極，居檢者維持現行政策即可，這些都與現行政策差異不多。

另一項重大發現是，感染個案抗體都陽性，低風險族群及不該感染者都陰性，看起來偽陰應該比核酸檢測少，可以考慮當作關口篩查工具。抗體可用體液測試，容易自動化，非常適合研發成快篩，當然不會對醫檢造成負擔。篩出的假陽病人，因為是抗體陽性，可以再用居檢管束重作核酸檢測，也沒有醫療塞爆的問題，醫療單位恐怕會反過頭來怨你把病人都搶走。這些都是彰化這次調研給我們的啟示，不論如何，我們還是應該感謝他們。

（作者為中華民國防疫學會理事長）