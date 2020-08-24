國內外友人和學生們大概已聽到耳朵長繭！「強軍維和，不戰為勝」幾乎是我每次演講台海安全必定強調的「建軍目標」，年輕的國軍官兵也常聽我講，「國軍使命」的進階版其實就是「讓中共中央軍委無法下達決心」。

凡武裝力量之運用，必有欲達之政治目的。美中兩個強權的長期較勁，除了貿易、科技、金融、外交、媒體的「文場」外，如今也在東海、南海，以及台灣周邊海空域加演「武戲」，大幅增加了兩岸的軍事緊張與風險。

最近民調再度顯示大多數的人民「不認為中共會對台動武」與「共軍來犯，美國必然出兵援台」。面臨與日俱增的國防壓力，卻仍有此兩項結果，可能不是「國軍依規定運用聯合情監偵全程嚴密掌握」和「現在是台美關係40年來最好的時候」等「罐頭新聞稿」所可完全解釋。

對於關心國軍發展，愛護國軍官兵的人，務實分析戰爭風險，誠實指出戰力缺失，如果被指控為打擊軍民士氣，心中一定非常難過。面對大陸可能對台動武，善意提醒國人警覺，以不使共軍做到「遠戰速勝，首戰決勝」，如果被解讀為卑躬屈膝，豈不是畫錯重點。

兩個大幫派在自家門口叫囂作勢械鬥，我們實力又不足以勸架，該怎麼辦？我們可以選擇投靠一邊，搖旗助陣豁出去，以當代理人為計；也可以決定鍛鍊身體，守好門戶，不惹怒任何一邊，力圖與雙方保持聯繫，別讓兩大幫派進到自己家裡來火併。

從目前政治日程與軍事部署觀之，美中雙方擺出陣勢，但沒有真要開打，而是透過針鋒相對的「兵力展示與戰場經營」來互相傳送「政治訊息」，實際上是類似古巴飛彈危機，美國甘迺迪總統運用海上封鎖臨檢（naval quarantine），與蘇共總書記赫魯雪夫進行的另類「對話」。

解放軍對付美軍，附帶震擾台灣之效，何樂不為；美軍壓制解放軍，附帶護持友盟之象，皆大歡喜。我們不是主角，還在地雷陣中自嗨？

啟戰容易，終戰難。戰爭總是從按鈕、扣扳機開始，卻必定是在談判桌上結案。開戰沒有回頭路，子彈不長眼睛，導彈不辨顏色，藍綠萬民死傷怎可真實上演？打贏戰爭了不起，贏得和平真英雄。

國防部長每每在立法院被逼問「國軍可以撐多久」，專家名嘴跟進點評，其實根本找錯對象。倘若兩岸開戰，就不只是媒體上「漢光演習戰力展示」的那些景象，台灣的涉外折衝、經濟金融、民生物資、水電油氣、網路通信、醫護救傷、警消民防、民心士氣可以撐多久？

各位立院諸公，兵者，國之大事，兩岸發生戰事「台灣可以撐多久」，往後請質詢行政院長。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）