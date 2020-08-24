大陸領導人習近平去年1月2日發表對台演說，期待台灣人「像珍視自己的眼睛一樣珍視和平，像追求人生的幸福一樣追求統一」，大多數台灣人對前半句應該可以完全認同，但對後半句卻多所遲疑，未必苟同。這一點，是兩岸關係困難核心所在，大陸愈突出統一的急迫性，兩岸關係愈困難。

台灣對統一的疑慮涉及複雜的歷史、意識形態、價值觀、政治社會制度與地緣政治因素，即使心嚮往之，行動上卻必須非常謹慎。這也是「無色覺醒」主張「心靈契合的融一」原因所在，希望走穩兩岸和平發展大道，愈來愈多台灣人願意像追求人生幸福一樣追求統一，這樣的統一也是「幸福的統一」。毫無疑問，如果統一的目標不是幸福，那我們為什麼要追求？如果追求統一的過程不是幸福的，而是痛苦的，那我們何必要努力？「心靈契合的融一」是「幸福地追求幸福的統一」唯一道路。

幾年前，大陸輿論、學界曾經就「國家統一」與「民族復興」間的關係，展開了一場不小的論戰。一種觀點認為，「國家不統一，民族不復興」，先完成統一，才能為民族復興提供保證，反之台灣問題會成為民族復興的阻礙，因而主張「長痛不如短痛」。另一種觀點認為，實現民族復興最重要的，是大陸保持自身發展，這就需要和平穩定的外部環境，如果被台灣問題捆住手腳，甚至因戰爭令民族復興戛然而止，這樣的「統一」是沒有意義的。

最終大陸高層一錘定音：「在民族復興的過程中實現國家統一」。這是一個具有歷史高度的辯證思維論斷。如果說貧窮、富裕這些概念都有固定經濟指標衡量，是可以量化的明確目標，那麼民族復興是一個永無止境的歷史過程，從「富國強軍」到「富而好禮」，中華文明的崛起才是民族復興的本質要求。海峽兩岸的分隔、台灣問題的緣起，正是百年前東西文明碰撞造成的歷史悲劇，促使兩岸復歸統一的最大力量應該是文明，而不是軍事、經濟和政治。

從上述脈絡中理解「心靈契合的融一」，就能真切體會這個主張的重要性。我們不必糾纏於「先心靈契合再統一」還是「先統一再心靈契合」。因為心靈契合本身就包含三個要素：第一，兩岸共同追求統一；第二，兩岸社會在和平發展過程中走向心靈契合與融一，社會融一，台灣人心甘情願，統一就「水到渠成」；第三，融一後的兩岸統一，將可長治久安、共享中華民族的榮耀。「心靈契合的融一」將是兩岸人民幸福地追求統一，也是令兩岸人民幸福的統一。

心靈契合並不表示雙方要接受同一套觀念、同一種價值，而是一種「情投意合」的狀態，亦即雙方秉持著同理心、同情心，包容彼此的差異，但對彼此的未來有著共同的目標和期許。利益融合是心靈契合的第一步，兩岸經過30年和平發展，尤其2008年「三通」以後，兩岸關係已經形成了「你中有我，我中有你」的互賴格局，但進展仍遠遠不夠。真正的利益融合，應該是「你就是我，我就是你」的共同體，還需要進一步深化兩岸各地區、各階層、各行業的利益連結，並且透過建構相應法律制度予以保障和促進。

此乃「融一」的要義。兩岸經濟利益的融一，一定伴隨著政治、制度層面的融一，否則就很難融為一體。「政經融一」與「心靈契合」如同DNA的雙螺旋結構，是互相促進、共同上升、缺一不可的。政經愈融合，心靈愈契合，最終演進為政經融一、國家統一、心靈契合同時達到的境界。更宏大論述，若兩岸長期穩定走向政經融一，東西方觀念與體制形成對話與相互影響關係，將可降低西方國家對大陸的疑慮，對大陸外部環境的穩定將有助益。這是兩岸融一的理想境界，也是無色覺醒提出「心靈契合融一」的最高目標。

過去一年受到選舉、香港及新冠疫情的影響，兩岸民眾的心理距離看似「遠得不能再遠」，但兩岸經濟從互賴到融一的方向並沒有改變，融一的趨勢難以阻擋。儘管現實艱困、前途艱險，旺中集團仍然有信心、有定力呵護兩岸心靈契合的種子，細心地培育它發芽和成長。

正如學者章念馳所言，「台獨的夢已實踐過了，所有情緒的發洩也發洩過了，事實證明『台獨夢』是不切實際的夢。」站在台灣人角度，台獨也許是想望，但代價不可預測，外部環境不允許，終究仍是虛想。回到現實，幸福是奮鬥出來的，兩岸融一最有利兩岸中國人，但需要腳踏實地的奮鬥，致力於「心靈契合的融一」是兩岸共同開創幸福的志業。