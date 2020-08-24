彰化縣衛生局採檢居家檢疫自美返台少年確診，遭到府院黨和網軍圍剿，也引發中央衛生主管前後任官員的大論戰。中央疫情中心指揮官陳時中強調，政府之所以不做入境普篩，是因試劑無法百分之百準確，花費8億多元反造成醫療體系崩壞。但包括台大兒童醫院院長黃立民及前衛生署長楊志良、葉金川等，則指指揮中心假設的PCR檢測特異性偏低，質疑政府「想做可以用各種配套執行，不想做即用不同方式推託。」

其實，這起事件之所以發生，無非就是彰化衛生局長葉彥伯說的「彰化就是比中央做得多一點」，就是這「一點」讓中央下不了台，中央防疫中心、府、院豈吞得下去？

彰化衛生局採檢自美返國的少年，雖無症狀卻是確診患者，顯示國內可能存在自國外返台的確診者，這也證明公衛界希望對入境者普篩是對的，但中央就是執意不肯，搬出各種似是而非的理由拒絕。

這起案例說明了一個事實，那就是國外的入境者，即使沒有任何症狀，並不保證未罹患新冠肺炎，如果未經篩檢，便會如同不定時炸彈。而在篩檢之後，當事人獲知自己確診，除了與家人提高警覺，更會盡量避免與人群接觸。以此而言，彰化衛生局主動篩檢，不但有益於這位少年及其家人、親友，也保護了眾多的無辜第三者，這應是好事一樁，孰料，中央防疫中心非但不加鼓勵，反要政風單位進行調查，難怪醫界、公共衛界譁然，多數國人亦不以為然。

防疫中心及府院黨之所以「圍毆」彰化衛生局，無非是中央既已拒絕各界要求對入境者都進行篩檢，無論是國際人士或我國國民，若無症狀入境時都不必接受採檢，結果彰化衛生局竟然自行檢出自美返國無症狀國人確診，讓中央面子掛不住，難堪至極，陳時中惱羞成怒，彰化縣衛生局長自然首當其衝，成為中央防疫中心「對付」、「修理」的目標，這同時也警告所有地方政府，凡是防疫工作只能「順時中」，不能「逆時中」，否則就走著瞧。

「有理氣自壯，屈理聲自高」主政者及執政黨在「彰化事件」的聲音很大，但大聲者並不代表明有理，因為是非、黑白總有個公道，如果僅憑官大就要壓死人，當事人不服，廣大國人也不服！畢竟，當國際疫情依然嚴峻，台灣僅靠阿Q精神防不了疫，也保護不了國人。

（作者為教育工作者）