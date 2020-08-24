台海情勢緊張，從總統蔡英文的發言，可以得知她深知危險；但一般民眾與媒體的反差卻很大，許多民調顯示台灣民眾大多認為兩岸不可能打仗，個別媒體則大肆炒作中美開戰、中共不堪一擊，似乎「巴不得」台海周邊有戰事。

民進黨去年靠操作「亡國感」成功連任，但去年大陸應對台灣大選相對低調，沒有軍演恫嚇，完全是綠營內部自編自導自演，最後還弄出《反滲透法》，阻斷國民黨的兩岸路，同時把韓國瑜抹紅。

今年換美國要大選，美國操作台美關係，一刀刀砍向中國，賣台武器毫無忌憚；反倒是民進黨政府，無論在《香港國安法》、美軍頻繁出現在台海周邊，蔡英文的發言相對謹慎。與此同時，大陸對美國的警告也愈來愈嚴重，東部戰區發言人13日的新聞稿，稱個別大國在涉台問題上消極動作不斷，到了8月19日，東部戰區發言人直接點名「美國」，這是非常罕見的針對性警告。

8月下旬以來，大陸東部、南部、中部與北部戰區，幾乎同一時間舉行軍演，看來民進黨要的亡國感愈來愈逼真，但民進黨政府反而不敢接球，步步為營。

國安高層必須認清現實，中美爆發戰爭幾乎不可能，是美國要拉著民進黨一起逼大陸在台海出招，再怎麼困難，民進黨政府對於美國的動作，該說不，還是要說不。