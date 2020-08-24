「市長，我的小孩怎進不了公家幼兒園？怎麼中籤比率那麼低？可是，放眼一看，好多小學的教室都空著的呀！」這是都會區年輕爸媽普遍的痛，也是他們不解的謎。真相之一是，公立幼兒園收取學童的順序是貧困、弱勢、雙胞和教職員工的子女優先。這麼一排，剩下的名額本來就很少，抽得中真的要運氣特別好。

看出問題的關鍵了嗎？公家幼兒園費用普遍只有私立的1/5。私立幼兒園每月費用2萬元，加上每學期學費約3萬5，每月花費要近3萬元。年輕的夫婦，哪怕是雙薪，壓力都不小，除非他們的父母每月給予資助；不然，大部分只能把小孩優先送到公立幼兒園。

回到問題的源頭。公立幼兒園為什麼不擴大招收的名額？場所、設備、教材都有啊！抱歉，本身沒有足夠的幼教師資，小學老師轉任幼兒老師，專長、教法不同，體系上也存在著獎勵不足的缺陷。

怎麼辦？開放或獎勵民間來做是可行的對策。最近參觀了台北市幾家公辨民營的非營利幼兒園，發現小朋友和老師們在那裡唱歌、遊戲、說故事、學畫畫、寫毛筆，社區長輩們還自動等小朋友來公園一起運動。每個人可愛又快樂，不是雙語、富豪幼兒園可有的滿足，外國參訪者都非常羨慕。

這些非營利幼兒園在經國、康寧、馬偕等私立大專院校的公益支持下，每月的收費約8000元，做得非常不錯。只要縣市長們願意釋出更多資源，這些公辦民營型的幼兒園就會更多，年輕爸媽們也就不用四處請託了。

其實，政府把心力放在幼兒照顧上，花的錢占國家總預算不到1%。現在每年出生的人口約15萬。假設有一半適用，每人每月政府補貼1萬元，每年總預算也不過100億元，用心省下各角落的小錢就有了。可見問題是在縣市長們願不願去做！樂見有更多縣市長效法台中市長盧秀燕拚非營利幼兒園的努力。

（作者為國家公益發展協進會理事長）