1979年元旦，大陸發表了《告台灣同胞書》，宣布兩岸和平統一的方針，並停止炮轟金門。大陸國防部長徐向前也發表一篇對金門停止炮擊聲明，兩岸才真正停火。然而，兩岸停火並未簽署任何文件或停戰協議，只是靠雙方默契，說停就停了，延續至今，是歷史上罕見之事。

1958年8月23日下午17時30分爆發八二三炮戰之後，同年10月5日，中共國防部長彭德懷宣布，「基於人道立場，對金門停止炮擊7天」；10月25日，彭德懷再發布《再告台灣同胞書》，宣布「雙日停火」且單日也不一定炮擊，即進入所謂的「單打雙不打」時代。

一直到1979年1月1日，中共與美國建交，徐向前發表《國防部關於停止對大金門等島嶼炮擊的聲明》，宣布「從今日起停止對大金門、小金門、大膽、二膽等島嶼的炮擊。」兩岸才真正停火。前行政院長郝柏村生前說過，1979兩岸停火是靠共識，我在「三不政策」下，不接觸不談判，雙方並未簽停火協議，只是對岸停了，我方於是下令不打，就在沒簽署的情況下，因共識而停火。

事實上，兩岸停火共識不僅是單打雙不打，還探索出一條既不涉及主權，又不受法律約束的軍事對峙默契，包括大陸不干擾金馬地區的軍事運補，以及戰機不飛越海峽中線。台灣除運輸機外，戰機不降落金馬地區，空降和陸戰等攻勢部隊不部署金馬前線等。這些沒有白紙黑字簽訂的停火協議，一直延續到今天。

因此，蔡英文總統這次專機赴金門主持823紀念追思活動，外傳大陸軍機干擾。實情是大陸最近幾乎天天訓練，而且是飛在我西南附近空域，完全不是針對專機。目前為止，大陸還沒有打破慣例。

大陸自認政治上已有收穫，又不願衝突升高引發美、蘇介入，接連宣布「停火一周」、「停火兩周」，然後是「單打雙不打」，先打小村落或無人地帶，最後連單日也常不打，後來又改為文宣炮彈。兩岸炮火漸歇，1979年1月1日，中共與美國正式建交，中方正式宣布停止，結束了歷時21年的金門炮擊。

大陸國家主席毛澤東發動炮戰其實並不是真要奪取金、馬，因為沒有動員兵力進攻，炮擊只是威嚇，其用意可能在試探美國協防的決心，也打擊台灣民心。1979年兩岸停火後，雖軍事對峙迄今，期間有1996年的台海危機，以及當前的大陸軍演威嚇，唯自此即未見烽火。

前國安局長蔡得勝談到炮戰，美國要雙方停火，大陸認為這是中國的地方，打不打，美國管不著。蔡得勝還說，毛澤東寧可讓台灣落在蔣氏父子手裡，也不可落在美國手中。這句話相當值得玩味。