蔡總統最近和馬前總統因為兩岸緊張鬧得有點僵。馬英九在「國家不安全」研討會上批評蔡英文不接受九二共識，是「選擇錯誤的國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣」。蔡隨即在臉書上回應馬，認為「在國家內部尋找敵人並沒有意義」。馬炮火猛烈繼續回敬：「蔡政府以國安五法及《反滲透法》限縮人民自由、侵害憲法保障人權，才是動用國家機器在國家內部尋找敵人，怎好意思大言不慚的顛倒黑白？」

其實，不管外界認不認同馬較為親中的看法，他曾經擔任8年總統，當年運用九二共識把兩岸帶進外交休兵的蜜月期也是事實，雖說今日兩岸緊張不可同日而語，但馬作為一位卸任元首，的確有提醒當局的權力。有些人會說馬不在其位不謀其政，但事實上，美國前總統歐巴馬日前在民主黨黨代表大會上，也花了近20分鐘時間狂批現任總統川普。作為一位受到高度矚目的卸任元首，時時刻刻監督執政當局，是再自然也不過的一件事情。

日前涉SOGO立委收賄案不但藍委在列，就連時力前主席徐永明也在列，而後時力內鬨衍生的風暴止不住，讓苗栗縣議員曾玟學也因為一卷黃國昌批評曾的錄音帶憤而退黨，泡沫化對時力來說幾乎已經是完成式。再加上李眉蓁高雄市長補選得票率不到3成，國民黨內現在逼江啟臣主席下台的聲浪隱隱蠢動，就可以知道監督民進黨的在野勢力全面潰散。從深藍到淺藍，甚至到對蔡政府常常針砭的綠營盟友，全都被一股力量打趴在地。

這力量從2016年大選蔡英文的大勝開始，儘管2018年韓流崛起挫了一點銳氣，但隨後在2020年蔡總統連任、罷韓通過與高雄市長補選，民進黨可以說橫著走。從權力運作面來說，蔡總統原本一介陽春學者出身，與民進黨淵源不深，但藉由平衡新潮流、正國會、海派等各方勢力，讓綠營內台獨勢力、走資派與名嘴派能在執政後藉由外宣與外鬥盡情發揮，也各取所需，最終成就比扁執政時期還穩固的綠營盛世。

但真正成就蔡盛世的原因，戰術倒還其次，主要是戰略層次。簡言之：馬其實是蔡的恩人，蔡從馬那裡學到了什麼叫做中間路線。馬總統講話之所以大聲，是因為當年他也曾踩在最大民意的基本盤之上，所謂的中間路線，或者直白地說「顧主權、護台灣」的路線，完全是在馬確立「中華民國」前提之下。馬當時讓多少統派失望？為的就是能獲得更多中產與中間選民的青睞。

相同的，蔡後來提出的「中華民國台灣」幾乎就是「中華民國」的翻版，蔡所吸引的新世代選民，很大一部分不是急獨，甚至有更大一部分是中華民國派，然而國民黨在野後，完全無法處理黨內買辦與紅統肆虐下失去最大選民的問題。所以蔡不需視馬如寇讎，應視馬如恩人。

台灣目前最大危機是，外部敵人儘管嚴峻，但內部霸權正一點一滴在毀壞民主價值。也許如大勢已去的柯P所言，歐威爾小說《1984》的局面已在台灣出現，老大哥的壓迫無所不在。

（作者為信民兩岸研究協會研究員）