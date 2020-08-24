俗云，好男不與女鬥；然雙英對決，你來我往，隔空交戰，砲火猛烈。馬英九先是批評蔡英文拒絕承認一中憲法架構下的九二共識，把台灣推向戰爭邊緣；蔡英文則反嗆馬英九，在主權議題上卑躬屈膝，對民主價值不吭一聲，無法換來和平。

緊接著，綠營立委一擁而上圍毆馬英九，又是投降主義、台灣人的悲哀，又是不忠不孝，連保外就醫的陳水扁都跳出來插一句「提籃假燒金」，國防部矢言戰到一兵一卒，同島一命，馬英九瞬間變成眾矢之的。

這可不是公說公有理，婆說有婆理，而是攸關台灣生存發展的嚴肅問題，在綠營、綠媒長期催眠洗腦下，台灣民眾沉浸在「中共不會打、美國必來救」的鴕鳥心態，但這兩個前提和結論可能都是未知數，盱衡兩岸軍力在質量上的不對稱，解放軍一年預算折合台幣5兆2千億元，國軍卻只有4534億元；解放軍員額200萬人，國軍20萬人，小巫見大巫無異以卵擊石，真戰到最後一兵一卒。「別人的囝死袂了」，到時候可不是投降輸一半那麼簡單，而是全軍覆沒、生靈塗炭，屆時就算民進黨五體投地也換不回和平。

至於仰美國鼻息來者不拒，軍售買貴也得照單全收，都不算卑躬屈膝，但還是得認清美國總是拿光說不練的假把式來敷衍台灣，美國參議院7月23日通過《2021年度國防授權法》，法案中建議邀請台灣參與環太平洋軍演，國防部長亦主動請纓，嚴德發於5月初在立法院答詢時就表示，積極爭取參與8月登場的環太平洋軍演，結果台灣依然被拒於門外，熱臉貼冷屁股，美國又放台灣鴿子。

所以千萬不要自以為有美國當靠山就能夠狐假虎威、肆無忌憚，美軍鞭長莫及心有餘而力不足，五角大廈及蘭德公司近年18次兵推均敗於解放軍，試問美國會為台灣打一場必輸的戰爭嗎？殊不知，美國大打、猛打台灣牌只是為了在中美博奕的牌局上贏得更多的籌碼，心中只有美國的優先利益，哪有台灣的普世價值。

大陸解放軍近日動作頻繁劍指台獨，繼青島海事局、海南海事局之後，日前唐山海事局也發布航行警告，指出24日起將於渤海海域進行實彈射擊活動，時間長達一個月，東部戰區發言人張春暉表示，這些巡邏及軍演活動，是針對目前台海局勢及維護國家主權所採取的必要行動，堅決回擊台獨使國家分裂的挑釁行為，堅決捍衛國家主權及領土完整。

國際危機組織，過去17年8次把台海列為不安全，陳水扁執政8年4次，蔡英文執政4年4次，馬英九執政8年0次，戰爭與和平都需要付出代價，就看台灣人民願意犧牲到什麼程度，台灣主流民意追求兩岸和平發展應該才是最大公約數，而非希望台海發生戰役兵戎相見，坊間公布最新民調顯示，64%的受訪者認為台灣應該注重與大陸維持友善關係，僅15%認為應該與大陸對抗競爭。

聯美抗中卻不一定保得了台，維護和平才能以策安全。

(作者為台灣青年聯合會理事長)