這兩天民進黨和文化評論家南方朔先生，分別提到國民黨改革委員會6月公布的兩岸論述建議案，兩者不約而同認為建議案已經放棄九二共識，南方朔先生甚至認為這是向民進黨遞出的降書。

如果看本文，兩岸論述建議案沒有放棄九二共識，非常清楚！建議案不只為九二共識平反，高度肯定其歷史貢獻，在第一節還強調「沒有中華民國，就沒有『九二共識』」，呼籲把九二共識中的中華民國講清楚，凸顯中華民國存在的事實。這是用巨大的問號對九二共識寄予厚望，不只要開啟兩岸協商，還要正視中華民國。如此高舉中華民國，說是向民進黨投降，實在說不過去。

同時，建議案延續國民黨長期的反獨立場。除了反對法理制憲和蔡總統以口頭稱呼改變國號外，還大聲疾呼要維繫中華符號和民國傳承。這是將捍衛中華民國的主張，從憲法戰場延伸到文化戰場，希望扭轉數十年來中華文化日益漂浮失根的困局。要說建議案背棄國民黨既有路線，實在是不可承受之重。

進一步說，各界對建議案的嚴詞批評，更像是反映藍營菁英對於兩岸困境的焦慮，而這個焦慮感來自於國民黨成功的創造性模糊，這可以九二共識為代表。這個模糊性是兩面的，一是「主權互不承認、治權互不否認」對兩岸定位的模糊性；一是「不統不獨不武」對兩岸未來的模糊性。這個創造性模糊的成功，可見於馬政府任內兩岸協商，為台灣打開重返國際社會之路。 然而，由於對兩岸未來的模糊性，除了讓藍營傳統支持者因缺乏方向感而感到焦慮，也讓一般民眾擔心兩岸最終邁向統一。於是，隨著兩岸合作能獲致的簡單成果達到飽和，兩岸交流的深層問題浮現，兩岸模糊空間便成為民進黨刻意操作攻擊的目標。因此，從馬政府晚期到吳敦義主席時代，對於各自表述的強調，成為國民黨闡述九二共識的主軸。6月出爐的建議案也沒有脫離這條軸線。

既然如此，民進黨的兩岸政策是清晰的嗎？當然不是。蔡總統就任後，兩岸官方管道中斷。蔡政府一度要重拾九二共識，而有田弘茂稱蔡總統談話「不下於九二共識」，以及李大維說「兩岸關係不是外交關係」。凡此種種，與馬時代兩岸關係定位幾無不同。然而，左思右想的蔡政府終究沒提出兩岸關係新模式，兩岸關係還是日趨惡化。儘管如此，到今年8月，蔡總統還是用「互不否認」，作為對兩岸關係對等的界定。

可以說，馬、蔡兩位總統之別在於馬總統的模糊性帶來和平，但還不足以消弭民眾對未來的焦慮。蔡總統擅用（甚至營造）反中浪潮掩飾其模糊性，雖然讓台灣在戰爭邊緣驚險度日，卻贏得選舉勝利，甚至今年初還有不少國民黨人認為，此後4年不要再涉入兩岸事務。然而，面對和平現狀的快速崩塌，肩負兩岸和平使命的國民黨，豈能袖手旁觀？建議案拋出的巨大問號，正是召喚國民黨在兩岸議題反攻的號角，集思廣益，為兩岸求同存異重建平衡。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）