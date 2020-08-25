編者按：權謀、奮鬥、目不暇給的帝位爭奪，都在四個女人的一台好戲裡！

武則天釋出大權後，傳位中宗李顯，表面的妥當無法掩飾其中的風起雲湧。太平公主、韋皇后、安樂公主、上官婉兒，各自盤算，尋找陣線聯盟。重俊政變、唐隆政變、重福叛亂、先天政變，一場又一場的政治動亂更迭；連挫中宗、殤帝、睿宗，成就未來的唐玄宗「開元之治」。

且看蒙曼《蒙曼說唐：亂世紅顏》，說一段中國歷史上最獨特、最激烈的亂世檔案！

正文開始：

有道是「錦上添花易，雪中送炭難」。正因為有難易的差別，所以大家都喜歡結交能夠在關鍵時刻雪中送炭的朋友，而不太願意要那種只會錦上添花的泛泛之交，因為在一般情況下，共歡樂總比共患難更容易一些。不過歷史上也有相反的情況，有人可以和你一起共患難，但是卻很難一起共歡樂。韋皇后無疑就是這樣的人。當年唐中宗被流放房陵，她一路相伴，夫妻倆相濡以沫，吃盡了苦頭，共同熬過了那段最艱難的歲月。可是等中宗終於苦盡甘來，鹹魚翻身第二次做了皇帝，韋皇后也夫貴妻榮，登上皇后寶座時，她反倒不願意好好跟他過日子了。這是怎麼回事呢？

李、武、韋政治聯盟

太子李重俊發動政變，卻因為政變前考慮不周，先期準備不足，政變中又連犯錯誤，最後以失敗告終。可是儘管如此，這次政變在一定程度上還是取得了一定成果，那就是把武三思父子給幹掉了。武三思之死，對於太子李重俊來說，自然可以算是局部勝利，但是對於唐中宗李顯來說可就是重大損失了。所以政變平息之後，唐中宗李顯給武三思父子舉行了隆重的葬禮，而且拿李重俊的人頭做祭品來祭奠武三思父子，並追贈武氏父子倆為王，還為他們輟朝五天，就是五天不上班，表現出一副痛失良臣的樣子。唐中宗李顯如此悲痛，那麼，韋皇后對武三思父子的死又有什麼樣的反應呢？有些人覺得，韋皇后一定是更悲痛啦。因為武三思是她的閨中密友，雖然當初是為了工作需要而打交道，有點逢場作戲的性質，但是後來接觸多了，難免日久生情。現在武三思突然命喪黃泉，連句遺言都沒給她留下，韋皇后內心難道不難過嗎？要是這麼想就大錯特錯了。事實上，武三思一朝身死，沒人比韋皇后更開心了。為什麼呢？因為她終於可以有出頭之日了。這到底是怎麼回事呢？

前面說過，為了打擊功臣勢力，震懾相王李旦和太平公主兄妹，唐中宗李顯先是和韋皇后通力合作，然後又一起拉攏武三思，組成了李、武、韋三家政治聯盟。在這三方聯盟中，李家有名分，武家有實力，那麼韋家又有什麼呢？韋家在名分上不及李家，在實力上不及武家，在三方聯盟中其實是最弱的一方。雖然韋皇后當時也效法武則天垂簾聽政，同時開始拼命提拔自己的娘家人，比如讓自己的兩個堂兄和兩個妹夫都當了三品高官，還嫁了兩個公主到韋家去，一時間鬧得韋家也似烈火烹油，花團錦簇。但是無論怎麼折騰，韋家畢竟人員寡少，根基淺薄，在這個聯盟中還是處於劣勢。

其實要是換個角度想的話，處於劣勢也不打緊，古代不是講夫婦一體嘛，她這一方雖然有點劣勢，可是加上李顯這方比較強勢，夫妻結合起來不還是強勢嗎？可是韋皇后卻並不這麼想。這位韋皇后是個極有政治野心的女人，她不想一輩子僅僅給李顯當賢內助。十幾年的流放生活讓她想明白了一個道理──權力這東西太可貴了，如果沒有權力，甚至連生命都不能保障。另外，這麼多年的共同生活也讓她把中宗李顯這個人給看透了，這傢伙就是個窩囊廢，自己比他強一大截呢，為什麼一定要去輔佐他，當他的賢內助呢？與其輔佐他，做他背後默默無聞的小女人，還不如乾脆自己做皇帝，也嚐嚐當家做主的滋味。所以韋皇后一直想要出頭，並視她的婆婆武則天為偶像。雖然武則天當年曾讓她吃盡了苦頭，害得她父母雙亡、四個弟弟全部夭折，可是一旦自己也當了皇后，處在風口浪尖上高處不勝寒時，韋皇后還是立刻明白了武則天，而且還忍不住把武則天樹為自己的楷模，想當個武則天第二。可是理想歸理想，現實情況卻是，只要有武三思在，似乎就輪不到她出頭，她的理想就只能是空想。現在武三思一死，武家勢力嚴重受挫，三方聯盟的力量對比隨之發生了變化，她終於看到了機會。所以，對於武三思的死，韋皇后雖然表面上故作悲戚，背後卻幸災樂禍。

被尊為順天翊聖皇后

正是在這種「有意栽花花不發，無心插柳柳成蔭」的微妙局勢下，李重俊政變成了韋皇后勢力崛起的一道分水嶺。在此之前，她還相對比較收斂；而在此之後，她馬上就囂張起來。政變消弭後，韋皇后和唐中宗李顯分別得到了一個尊號，唐中宗被尊為應天神龍皇帝，韋皇后則被尊為順天翊聖皇后，如果仔細回味一下的話，就會發現這兩個尊號與當年唐高宗和武則天並稱天皇天后，何其相似。得到了新的尊號，韋皇后馬上信心百倍，高調登場了。那麼韋皇后在政治舞臺上有怎樣的表演呢？

首要的大事就是積極培植親信。韋皇后心裡很清楚，要想真正掌權，在朝廷裡必須有人支持自己。重俊政變之後，高層出現了一些空缺，韋皇后馬上安排了自己的堂兄韋溫和族人韋安石、韋巨源當宰相。一時間，韋氏一族赫赫揚揚，勢頭堪比武則天當政時期的武氏家族。

可是，光任用娘家人、任人唯親也不行啊。韋皇后自己也明白，如果想懾服眾臣民，還得施展手段，籠絡一些能夠得到公眾認可的大臣。為了達到這個目的，韋皇后可謂用心良苦，費盡心機。當時有一個大臣叫竇懷貞，讀書人出身，早年聲望極高，也算是士林領袖之一。（待續）