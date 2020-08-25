無色覺醒》王丰：天下科技無不仿效？美國何嘗不是如此？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第703集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「天下科技無不仿效？美國何嘗不是如此？」

所謂天下文章一大抄，意思是再好的文章，也必須參考前人作品，換一個角度，天下的科技，其實也是一大抄。全世界所有國家的科技，沒有一個國家可號稱我的科技，就是我的老祖先一代代傳下來，從未模仿過別人的。

但如今美國動不動指控別的國家，竊取他的高科技，表面上看起來，西方人似乎很重視智慧財產權，真的是這樣嗎？如果西方人真的很尊重智慧財產，不竊取別人的科技產品，我們來看幾件案例，西方人要如何辯解？

19世紀有位英國人「Robert Fortune」中文叫「福鈞」，他在1842年被英國東印度公司，派他到中國大陸竊取經濟作物，首要目標就是竊取中國大陸茶樹的種植，以及茶葉製作的秘方科技。「福鈞」的工作，是不是擺明就是商業間諜？「福鈞」剃髮偽裝近似成中國人，在浙江、安徽、福建等地，一共竊得二萬多株原產中國的茶樹苗，再走私出口到英國殖民地，印度大吉嶺種植茶樹。

茶葉是中華文化五千年傳統農業工藝產品，是獨有的農業智慧財產，原本西方人日常喝的茶，百分之百必須從大陸地方進口，每年為大清帝國賺進巨額銀兩即外匯，由於「福鈞」竊取種茶製茶技術的智慧財產，之後西方逢年，只進口10%的中國大陸茶葉，中國大陸外貿因此蒙受空前損失。

除了茶葉，中國古代的絲綢、磁器也先後被西方境外勢力偷竊。當時「波斯第三帝國」「薩珊王朝」（Sassanid Empire）箝制住拜占庭帝國的方式，就是透過切斷絲綢貿易。當時的拜占庭國王「查士丁尼大帝」只能透過與「粟特人」（Sogdia）維持交易，但查士丁尼不願遭到「粟特人」剝削，因此試圖在拜占庭設廠自製、剽竊製絲綢技術。

公元六世紀，在亞歐大陸上，唯一穩定的拜占庭帝國（東羅馬帝國）皇帝「查士丁尼一世」，派遣間諜偽裝成傳教士，到中國南北朝地方竊取絲綢，當時東羅馬人將蠶、桑樹種子、藏在竹子內，把製作絲綢的工藝牢記心中。絲綢、瓷器的秘密，都是用這種不正當方式來取得。

古代西方境外勢力，並未尊重他國的智慧財產權，近代的美國又何嘗不是這樣？美國更是利用二戰戰勝國的有利條件，明目張膽、巧取豪奪，搶奪各種軍事科技。據統計1933年到1941年，也就是歐洲法西斯興盛戰雲密布的年代，共有1450位科學家搬到美國，當中德國科學家佔了1100多位約75%。

德國科學家在醫學、生物科學、軍事科技，都為美國帶來劃時代的嶄新科技。二戰末期，美蘇對包括「華納．馮．布勞恩」（Wernher von Braun）等德國科學家展開了一場秘密的追逐活動，最終美軍俘虜了「馮·布勞恩」。

「華納．馮．布勞恩」對美國科技進步，可說是有目共睹，他為美國複製改良世界上第一種飛彈V-1、V-2火箭。日後他甚至進一步協助美國，完成「阿波羅11號」登陸月球，將人類送上月球的夢想，一舉讓美國超前本來落後於蘇聯的太空科技。

過去如此盜竊德國科技及吸收人才，如今美國有想過尊重別人的智慧財產權嗎？動不動指責別人漂竊、偷竊科技，美國要不要看自己過去的紀錄？先反省自己再講別人吧！一個現代文明國家，如果不懂得反省，那麼又跟海盜有什麼區別？……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！