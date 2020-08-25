尚未把這個地方列入我一生必去的口袋清單裡，畢竟，大陸土地這麼大，大到一輩子也走不完，中國歷史這麼深厚，深厚到文明的花朵遍地盛放，遠離主流文化、偏居西南一隅的西江千戶苗寨怎麼可能一下子就躍入我的視野？這裡少了唐詩宋詞的渲染，少了文人墨客的眷顧，沒有漢唐的豪情，沒有兩宋的詩意，這裡的文化遺落在史冊之外，只有渺遠的傳說像螢火般閃爍，因此，西江千戶苗寨自然是排在眾多歷史文化名城之後。

▲直觸心靈的綠意

然而就在一次偶然的機會下，我跟著一團大學生，乘坐大巴前往位於貴州省黔東南苗族侗族自治州的西江苗寨。那幾天的貴州行讓我領教到何謂「天無三日晴」，天氣總是說變就變，到了目的地，就開始飄著霏霏細雨。正逢旺季，人有點多，我撐著傘，一路上心緒懶懶，總想著等會兒擠上觀景台看一眼吊腳樓、拍張遊客照，接著窩進一間小店躲雨，也是躲人潮，畢竟人潮已經把我的遊興沖散了，我一心一意，就等著晚上的長桌宴。

想想自己當時真是不該，從貴陽到西江苗寨要三小時，從台灣到貴陽至少也要兩小時的飛機，這一趟跋涉千里，無論是不是心目中的歷史文化名城，那也有它獨特的文化魅力，我怎麼就抱持著這種散漫的心態？

乘坐接駁車，走入觀景台，站在邊上往下看，猝然間，我被一抹綠意給震撼了。那是一種直觸心靈的綠意，不帶一絲煙火氣，瞬間在我心裡拓展出一方世外天地，但見萬里雲天，群山巍峨，梯田連綿，煙嵐縹緲，心胸也為之開闊了。中國的山千姿百態，有的山靈秀，有的山嫵媚，有的山壯麗，這裡的山連綿起伏，如天的臂膀，在時光中靜靜地矗立，看得久了，人也跟著沉澱了下來。

小店不去了，我踏上閒適的腳步，走入這一幅山水畫廊。既然改變了心態，那方才還覺得惱人的雨，也變得可愛多了。雨，是自然的餽贈，把天與地連接在一塊兒，在雨的細潤下，眼前的景色都變得更加柔和了，我心裡閃過一個念頭，這西江苗寨，就像一個浪漫多情的女子。女子媚眼流波，腰肢婀娜，從大山深處姍姍走來，一身苗服絢麗迷人，身上銀飾叮噹作響。她一會兒笑，一會兒蹙眉，眉目間凝聚著山的寧靜、水的跳脫，一如我想像中的苗族美女的形象。這樣一來，西江苗寨給人的感覺又更加鮮明而立體了。

▲西江千年古苗寨

西江千戶苗寨，為中國第一苗寨，苗族史上第三次、第四次、第五次陸續遷徙的聚居地，從西漢至今，已有一千八百多年的歷史。因此，這裡又稱千年古寨，或是了解苗族發展史的一座露天博物館。西江苗寨約有一千多戶，六千餘人，由十多座村寨相連而成，在群山的相襯下，這樣的美極具規模。

說到規模，我眼前就浮現山坡上層層疊疊的吊腳樓（欄杆式建築），這是西江苗寨一大特色看點，被譽為「民族建築瑰寶」，亦是十分珍貴的中華遠古歷史建築遺存，2006年西江吊腳木樓建造技藝被列為首批國家級非物質文化遺產。目前吊腳樓分布於桂、湘、蜀、渝、鄂、黔、滇等地山區，大部分為少數民族所居住。吊腳樓依山而建，後部與山坡相臨而不連，前部木柱架空，底層進深較淺，樓面半虛半實。傳統的吊腳樓底層圈養牲畜、家禽，也放置農具、雜物，二樓是主要生活區，堂屋、廚房（火塘）、臥室，還有寬廣的前廊和小憩用的美人靠，三樓為閣樓，屋頂覆蓋瓦片。

若不是當時人太多，在吊腳樓裡走一走，必定會產生一股親近感。現代人住慣了粉飾過的都市水泥房，反而更容易被樸實無華的東西深深吸引，只是當天還得趕回貴陽，不能在吊腳樓住一晚，在夜裡俯瞰萬家燈火，熨貼木質溫度，一任清風拂面，枕著蟲鳴鳥語，做一回山中人、苗家客，現在想來，不免遺憾。

●代代相傳的歌謠

我曾因為要寫一部小說，上網查閱苗族的相關資料，結果卻令我吃了一驚。原來這一支古老的民族，並沒有留下正式文字，沒有文字就沒有參考依據，只有影影綽綽的傳說構成一片迷離的色彩，留給後世無數個問號。那麼一支沒有文字的民族，要如何記錄自己的歷史？追尋生命的源頭？維持一貫的信仰？答案就是代代相傳的歌謠──苗族古歌。

苗族古歌包羅萬象，從開天闢地、人類物種的起源、大洪水、戰爭、大遷徙、苗族古代社會制度、日常生活等等，把古歌內容鋪展開來，就是一部血淚交織的千年史詩，即使不能書之典冊，藏之名山，卻能從一代一代苗民口裡得到生命的延續。無論血泊沙場，還是漂泊他鄉，他們總是銘記著這種延續，延續著本民族的發展，延續著對祖先的認同。

那麼，他們的祖先是誰呢？

●蚩尤的直系後裔

就像我們自認為炎黃子孫一樣，西江苗族是蚩尤的直系後裔。上古時期，中華民族的母親河──黃河孕育出三個部落，黃帝部落、炎帝部落和九黎部落，部落間互相抗衡，據《史記．五帝本紀》紀載，黃帝和炎帝戰於阪泉之野，三戰之後，炎帝被黃帝擊敗。挾著勝利的鋒芒，黃帝的目光開始對準了蚩尤的九黎部落，當四方諸侯的軍隊集結於黃帝的麾下，一場慘烈無比的大戰就此拉開序幕……

結果早已為後人所知曉，蚩尤敗於涿鹿，戴上桎梏，從位於河北的涿鹿縣被押解至今山西運城南方，這裡是處決蚩尤的刑場，處決方式是「身首解割」，「解州」因此得名。（納蘭採桑／台南市）