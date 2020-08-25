美國總統川普以不按牌理出牌聞名，今年共和黨全國代表大會再度演出驚奇。他打破傳統第一天就獲得提名，第一天就發表演講，而且首次在白宮接受提名，他確實是一個勇於打破傳統的人。

《華爾街日報》歸納川普的優勢，在於常讓人跌破眼鏡。2016大選年8月，大多數民調顯示川普落後對手希拉蕊9%，和現在情況幾乎一樣。另一個優勢則在於川普在種族歧視引起的騷亂後，展現強硬的執法態度和維護秩序的決心，深得保守白人選民的支持。《華爾街日報》指出，川普的形象在白人選民中已提升20%，這些選民占了選民總數70%以上。另西班牙裔並不是一面倒支持拜登，共和黨人的投票意願也比民主黨人高漲。

最重要的是，川普在經濟議題上被認為優於拜登。最新的民調顯示，48%的受訪者認為，他比較有能力處理經濟問題，比拜登足足高出了10%，這兩點對川普更有利。

川普的策略就是把選情炒熱，把選戰打成「川普為你而戰」、「和拜登極左勢力對決」，中間貫穿的是激發民眾美國優先的愛國心，以及對於北京影響力的警惕。

共和黨全代會只是開始，9月川普還將在郵寄選票，種族騷亂，中國議題上做文章。如果到時民調仍不見起色，那麼川普勢必會祭出10月驚奇。而這項10月驚奇大概率和中國議題有關，台灣也有相當大概率牽涉其中。