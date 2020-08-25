曾幾何時，「新冷戰」成為國際輿論焦點，如陰雲般籠罩太平洋兩岸。經過近5年時間醞釀，美國對中政策轉向成定局，無論北京是否願意、儘管美國內部仍有異見，「新冷戰」或中美結構性衝突，將成為未來10年乃至更久的世界歷史主線。

不可否認，中美長期的結構性衝突帶有冷戰色彩。一方面，大陸雖然堅持對外開放、發展市場經濟，但一黨制不可動搖，近年更是加強黨的領導，引起西方緊張和警惕。另一方面，川普政府拋棄了美國引以為豪的新自由主義，以「白人至上」的民粹主義取而代之，杭廷頓筆下「文明衝突」成為政策主流。

既然是意識形態對抗，那必然就是「顏色之戰」。那麼，北京認定美國和西方大國企圖在中國內外、邊疆、香港等地發起直接針對北京統治權的「顏色革命」就非常自然，「帝國主義亡我之心不死」的警鐘，開始在北京決策層長鳴。而在美國眼中，從華為、抖音、微信，到「一帶一路」、亞投行、人類命運共同體，無一不是「中國模式」輸出對自由民主的威脅。

「新冷戰」必有「新鐵幕」，一分為二地把世界劃分為兩極，也把人們的思想劃分為兩極。在政治力操弄下，非黑即白的道德標準，再度和政治制度、政治立場、政治效忠緊密掛鉤。認同本方就是「正確」，不認同就是「敵人」。但人類歷史早已反覆證明，世界文明是多彩的，不是只有黑白兩色，「新冷戰」將是一刃冷鋒，再次讓世界退回到黑白狀態。

1949年以來，台灣的現代化本身就是「冷戰記憶」的一部分，這也是為何當中美「新冷戰」陰雲升起時，台灣一些人全盤接納、欣喜若狂，並企圖再次把台灣拉回到陌生而熟悉的「冷戰記憶體」之中。其實，台灣美其名曰民主化，但民主化後30年裡的藍綠對立，本質不就是冷戰嗎？藍綠和黑白掛鉤，藍營總自以為白，綠就是黑；綠營總以為自己是白，藍就是黑。最後台灣黑白顛倒，是非不明，至今沒有找到出路。

這就是旺旺中時集團提出「無色覺醒」的意義所在。「無色覺醒」的初衷就是期盼在藍綠對立、意識形態治國的「小冷戰」中，找到一條出路，凝聚社會的共識。然而，形勢比人強，面對「新冷戰」的接踵而來，台灣成為美中博弈的前線，台灣社會將會被「親美／親中」的意識形態之爭進一步撕裂。而且，這種撕裂絕非只會出現在台灣，還將隨著中美結構性衝突的加深，在世界任何一個角落出現。因而，此時此刻，「無色覺醒」被賦予了更為宏觀的時代價值和世界意義。

「無色覺醒」是世界華人的共同道路！據統計，目前在海外的華人華僑已經有6000萬，大部分人扎根定居，踏踏實實地為自己的幸福生活而努力。「冷戰」時期，海外華社不可避免地被政治一分為二，影響一直延續至今。如今，面對「新冷戰」時代的脫鉤威脅，面對疫情導致西方社會對華人的集體敵視，6000萬同胞的未來再次走到了十字路口。

例如，川普在美國華人社群不乏支持者，狂熱「川粉」更不在少數。當然，川普上台時的初衷也是讓美國人民過上好日子，因而獲得許多底層工農支持。但川普顯然是用錯了辦法，讓美國人生活變好，並不等同於要剝奪中國人過好日子的權利。中美本可以共生共榮，川普挑起貿易戰、縱容鷹派反中狂飆，最後只會兩敗俱傷。

「無色覺醒」超越「文明衝突論」，促進中華文化與普世價值相融。兩岸在1949年後走上不同道路，台灣人民探索自己的制度價值、發展經驗、生活方式，但仍然屬於中華文明的組成部分。「新冷戰」陰雲下，台灣不應成為文明衝突的前線，大陸也應以開放態度尊重和欣賞「具有台灣特色的中華文化」，這也是緩和兩岸關係所必需。沒有文化的融合，兩岸融一、心靈契合只能是空中樓閣。

世界文明是多彩的，百姓要求過好日子、發展經濟、改善民生的淳樸訴求卻是「無色」的；和平是文化昌明、百姓過好日子的前提，台灣與中國的連結與兩岸社會的心靈契合，是兩岸和平之路。《旺報》推出「真道理性真愛台灣」3篇系列社評，再次詮釋和闡發「無色覺醒」這些理念，就是為了正本清源，回應外界對「無色覺醒」的誤解和攻擊，避免兩岸因誤判重蹈覆轍，令融合發展前功盡棄。

「新冷戰」的鼓吹者們愈要讓世界倒退回黑白兩色，「無色覺醒」愈是要在全世界華人社會中更加勇敢地伸張。因為我們堅信這個理念：只有拒絕意識形態對抗，才能過上好日子！