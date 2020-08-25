美國共和黨正式提名川普角逐總統連任，總統大選進入白熱化階段。此次大選較受關注的就是兩大黨都圍繞在中國議題上交鋒，美國擔心若再不出手，歐美西方世界百年來所建立的意識形態、國際格局與生活方式可能都會被迫改變。但西方國家以掠奪的方式崛起，而大陸的崛起則全憑自力更生，只是仍產生極大的排擠效應。

在民主黨的黨綱中刪除了以往常見的「一中政策」之後，川普發表第2任期的施政綱要，強調要「終止對大陸的依賴」，因為要與大陸脫鉤，可想見未來還會大力打台灣牌來牽制北京。而由於台灣一面倒向美國的政策，不但使兩岸僵局已變危局，大陸解放軍5個軍區已有4個在進行軍演，台北已完全喪失了對美政治上的迴旋空間。

再看川普「終止對大陸的依賴」政策，包括對自大陸撤資的美國企業提供減稅，從大陸討回100萬個製造業工作機會，禁止將工作機會外包給大陸的公司獲得政府合約，以及向大陸追究新冠病毒的責任等。但事實上，美國製造業海外投資已久，要遷回美國談何容易，除非能將整個產業鏈遷移，否則只會增加成本與降低競爭力。

但川普這套七傷拳的做法對大陸相關產業與就業機會還是會有衝擊，至於對台灣是福是禍還很難說。

美國新冠疫情持續嚴重，死亡人數居全球之冠，因而重創經濟並危及川普選情，川普才會以究責大陸的方式來轉移焦點，期待扭轉頹勢，選舉操作的痕跡明顯。不過在川普和大陸經濟脫鉤的政策陰影下，台灣政府也跟著站隊了。

日前經濟部投審會判定淘寶台灣為陸資，此乃首個以實質控制力認定為陸資的案例，雖然淘寶台灣是以英商克雷達名義在台經營，但投審會認為該英商受到阿里巴巴的控制，最後可能只有撤資一途。令人憂心的是，繼愛奇藝、淘寶台灣被禁來台之後，若此種「脫鉤陸企」的作法繼續延伸擴大限制，難道北京會坐視不理？日前愛奇藝在台被封殺，大陸國台辦才提醒今年前7個月，台灣對大陸貿易享有的順差已超過700億美元。台灣對大陸的經貿依賴度在蔡英文執政期間其實是往上升的，這自然給陸方極大的操作空間，包括ECFA是否能持續，民進黨政府須想清楚利弊得失。

民主黨在提名賀錦麗搭配拜登競選之後，聲勢上漲；相對地，川普團隊內鬨頻仍，若依川普在其著作《交易的藝術》中所言，當感到局勢不利，他就會不計成本地奮戰，依此判斷，川普在選前將會不斷打台灣牌，若民進黨政府不斷跟進川普的「脫鉤大陸」政策，以兩岸的經貿利益之深，「兩岸經濟脫鉤」的代價台灣是否承擔得起，恐怕是個大疑問。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）