媒體報導，外交部經與法國協商討論，將在法國南部城市艾克斯普羅旺斯新設辦事處。據稱，此事有利於台灣將外交服務深入南法，並拓展台灣與法國的觀光、文教交流，也讓台灣在歐洲多了一處新據點。

艾克斯普羅旺斯是法國南部的觀光城市，因街頭隨處可見泉水，素有「千泉之城」的美名，但是該城並不是法國政治經濟重鎮。我政府是否應在法國巴黎以外城市設置辦事處，曾經是外交部內部討論的議題。因為旅法僑胞曾多次提出建議，比照政府在德國與英國之例，在法國外省增設辦事處。但即使在早年交通不便的情形下，歷任部長都認為無此必要。

原因是，第一，德國是聯邦體制，中央與各邦有明確的權限畫分，我在德國漢堡、慕尼黑設立辦事處有地方政務可辦。英國與蘇格蘭關係特殊，蘇格蘭有其自主性，政府在愛丁堡設處，也有特殊考量。但法國是中央集權的單一政府體制，地方政府自主權力有限，我在外省設立辦事處，幾乎沒有地方政務可辦。第二，我在法國僑民人數有限，且多集中在首都巴黎地區。第三，法國交通建設先進，巴黎與各大城市間可以當日往返，外省居民前往巴黎辦事並無困難。

既然民進黨政府執意在法國增設辦事處，法國政府亦無必要阻攔。但是因為中共在法國第三大城里昂，以及南部第一大城馬賽設有領事館，法方自然希望我方迴避以免滋生事端。

民進黨政府近來爭取增設外館，不外乎基於以下考量。

第一，蔡總統執政後，民進黨政府以有效運用預算及人力資源為由，主動關閉4個外館，但沒想到過去4年內，我們失去7個邦交國。駐外館處大量流失，不但顏面無光，也造成職業外交人員外派輪調困難，急需紓解塞車現象。在法國艾克斯普羅旺斯新設辦事處，美其名曰有利於台灣將外交服務深入南法，並拓展台灣與法國的觀光、文教交流，其實更是為了增添數字，解決外派難題。

第二，蔡總統過去4年不但內政政績乏善可陳，外交方面更是一敗塗地。民進黨政府急需扭轉國人負面印象，在走投無路的情形下，只能選擇偏鋒，例如本年7月與國際地位尷尬，全世界唯一零邦交的索馬利蘭建立關係；在毫無重要性的艾克斯普羅旺斯新設辦事處，藉機宣稱外交突破。

民進黨政府目前積極增設外館，說穿了就是為設館而設館。根本沒有考慮其必要性與功能性。主要目的也不過是藉機向國人做大內宣。

（作者為退休大使）