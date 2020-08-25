馬英九基金會舉辦「國家不安全研討會」，馬英九前總統在開幕式致詞中表示，由於蔡英文總統不接受「九二共識」，廢棄兩岸政治互信與共同政治基礎，對外關係向美傾斜，「聯美抗陸」使得台灣捲入大國鬥爭，因而導致台灣瀕臨險境。

馬英九指出，蔡英文就任4年多以來，完全否定合乎《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的「九二共識」，還把它惡意扭曲為「一國兩制」；而他認為，根據《中華民國憲法》，「一中」就是中華民國，中華民國存在的事實不容否認。對台灣來說，「九二共識」既捍衛中華民國，亦排除「一國兩制」。回到「九二共識」的正途，才是解決台灣當前危機的根本之道。

這番話引來了綠營一片撻伐之聲，府院黨炮火猛烈，齊轟馬英九。蔡英文說，馬英九的言論是卑躬屈膝，對於國際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握。行政院的發言人說，馬英九和大陸政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民。

同樣的國際和兩岸情勢，出現了南轅北徹的判斷；同一個「九二共識」，呈現出天差地別的解讀。此中爭議，孰是孰非？

先談國際和兩岸情勢，蔡英文所謂的最新動態不外乎川普對中國大陸的打擊不斷升高，並且藉由軍售在內的各種「友台」動作猛打「台灣牌」，所以，美中對抗的情勢使得美台關係不斷升級，讓蔡政府可以在兩岸關係的處理上態度更強硬。

問題是，在馬英九的眼裡，這可不是維護國家安全應該走的路。在美中對抗的情勢中，趨吉避凶之道不是「聯美抗陸」，而是在堅持「一個中國，各自表述」的「九二共識」原始意涵立場上，尋求兩岸善意互動的迴旋餘地，恢復兩岸之間的交流協商，避免台海淪為戰場。

於是，問題的癥結又回到了如何解讀「九二共識」。就此，特別需要強調的是，「一中原則、追求統一」本來就是《中華民國憲法》的規定；大陸方面固然從未接受「一中各表」，但也從未否定台灣可以主張「一中各表」。「九二共識」最重要的作用就是透過創造性的模糊，促成善意的相互諒解，打開交流協商的大門。蔡英文不肯正面看待「九二共識」，一味負面解讀，只是作繭自縛，讓兩岸關係往兵凶戰危沉淪而已。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）