猶記得4、5年前，政府對Uber開罰，罰金總計超過4億元，愛奇藝在台代理商歐銻銻，近期則將面對最高500萬的罰金，他們都是在台用戶以百萬計的跨國網路霸權，這真的都稱不上大錢。

淘寶台灣透過英商克雷達代理登台，也已遭到經濟部認定違反《兩岸人民關係條例》，判罰41萬元，並限期在6個月內撤資或改正。有趣的是，這些設立分公司或代理的境外網路業者，都很容易被抓包，反倒是那些不設公司的業者，例如airbnb與eToro，罰單要寄到哪都不知道。

在30年前的半導體與硬體時代，台灣高科技產業的FDI（外人直接投資）金額屢創新高，但到了近20年的網路時代，政府與外商之間卻成有著最遙遠的距離。尤其公部門始終難以參透跨境網路運作模式，風聲傳到了國際上，大家乾脆都不來台灣設公司了，導致相關產業的FDI數字，始終在低檔徘徊。

以台灣人最愛的臉書為例，一年在台廣告額達200億台幣，多年來在台灣卻不創造GDP、不提升就業率、不設立研發與產品中心，小廣告主與平台也都沒有繳納應當的足額稅負，這「三不一沒有」，想必一直是政策之殤。

愛奇藝曾經向經濟部投審會申請在台設立分公司，遭拒後由歐銻銻代理，歷經這些年代理商的積極拓展後，如今愛奇藝台灣站順利超越本土OTT群雄。當然，台灣人本來就愛看美劇、韓劇、陸劇、日劇，偶爾才看一下台劇，加上大陸綜藝節目推陳出新，從《中國好聲音》到《乘風破浪的姐姐》，這也凸顯了台灣流行文化的滯後與失落。

愛奇藝至少在台灣還積極採買優質內容，臉書在台灣卻成了謠言與不實訊息的產地，面對跨國網路霸權，中央各部會如今只能以陳腐法條應對，真的是管也不是，不管也不是。尤其在沒有大規模民眾申訴與受害前，監管的軟硬程度也不容易拿捏，最近金管會對eToro示警，表明該平台不是台灣合法的證券期貨業者，貪圖手續費便宜的海外股市投資人，權益將難以受到保護後，我就直接向黃天牧主委建言，政府應該直接讓eToro下架！

經濟部投審會轄下的監管職責，是要讓歐銻銻結束代理業務，但未來台灣用戶仍能上愛奇藝觀賞陸劇，用戶資料與數據則直接傳到香港伺服器當中，這究竟是好事或壞事？淘寶台灣站就算真的關站，多數台灣消費者也早已習慣直接上淘寶血拚，付款與快遞寄送，都不是問題。

8成以上的手機遊戲，同樣都來自大陸，也都是循代理模式在台經營。台灣做影音的內容產製者，都以「一?」為標竿，YouTube上更有即時播出的中央電視台內容，你我手機也仍可以下載人民日報與新華社的APP，這些確實都遠超過NCC現行的權責。

小英總統必須盡快成立「數位發展部」，一手有鞭子，另一手則有紅蘿蔔！該硬的地方就要硬起來，整合中央政府的監管策略，目的是進一步提升FDI，達到台灣成為網路強國的目標。否則，我們如今在手機上都被殖民了，跨國網路霸權根本不需落地，透過用戶刷卡的跨境金流，就能夠賺到大把新台幣！

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）