最近接二連三聳人聽聞的事件，再再說明蔡英文不僅司改出了大問題，社會安全網的破洞也越補越大！

4月底鐵路警察李承翰案，法官以《刑法》第19條做出兇手無罪的判決，激發社會大眾對精神障礙或知覺失調者與犯罪的熱烈討論，精障者是病人無誤，各國的法律對於精神異常者的行為容或有與一般人相異的處理，從得減輕到免責都有，原理是對於一個病人無法控制的行為，自然要有特別寬宥。但是，當政府只做到精障者的減免罪責，卻沒有辦法提供其他的監督、約束、治療，直接讓「這群人」在社會上趴趴走，形同不定時炸彈，自然引發人民的怒吼！

精障者的人權與社會大眾的安全，一直在進行攻防，罪與刑之外，難道沒有其他的出路？李承翰案宣判後，我在立法院提出修法，也要求行政院正視有嚴重犯刑的精障者在治癒之前，必須與社會有所隔離的必要，因此行政院應允要加速設立司法精神病院。

但，這一切努力都還緩不濟急之際，台灣高等法院法官就以桃園梁姓男子弒母砍頭時，是體內卡西酮類物質的新興毒品作用最強時，已無辨識能力而做出無罪的逆轉判決，更讓群情激憤炸鍋！精障、思覺失調是病，但是罪與刑的糾葛，並非單純只是被害人或加害人的人權的拔河，還必須回應人民的法律情感，對所有人而言：「吸毒有罪，殺人有罪；但吸毒到無辨識能力，殺人就可以無罪。」這樣的邏輯，任誰也無法接受！

更何況《刑法》第19條的減輕或免責條款，也有但書「前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。」對許多國人而言，酒與毒都是自行招致，如果酒駕肇事要罰，致人死傷還是重罪，那，對於毒癮者怎可如此縱容，連弒母砍頭這種天地難容的孽子都可以無罪脫身？

而做出驚世判決的法官們基本上是就法條直接解釋，偏離社會的角度來解釋，然後把危險的承擔 ，轉嫁給社會的大眾，這是極其不義、可恨的行為，也難怪恐龍法官的汙名是許多法官揮之不去的夢魘。

台灣的毒品問題日益嚴重，與我們的毒品防治政策有關。台灣將使用毒品者視為病人，卻缺乏有效的治療手段，強制勒戒時間很短，只是聊備一格，治癒率低、再犯率高，政府投入的百億反毒計畫蒼白無力。而隨著少年事件除罪化與新形態毒品興起，青少年染毒的情形更加惡化，使用以咖啡包、軟糖、果凍等，甚至以卡西酮為原料的新興毒品「喵喵」，已成年輕人施用毒品主流。

今年8月，警政署在各縣市投入581個專任警力，執行防制少年毒品工作，但是不管警察再怎麼努力，有用嗎？在高院無罪判決後，毒癮者恐怕更有繼續吸毒的動機了！

（作者為立法委員）