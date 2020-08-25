台灣當前的局勢是否瀕臨戰爭？要用什麼方法才能保衛我們的國家安全？這是一個事實問題、科學問題，要有充分的資訊來分析判斷。然而，在近年來「白日夢政治」的氛圍下，政府與許多民眾似乎都只想聽好話、喊爽喊勇。這樣的態度，不僅對國家安全沒有幫助，甚至有嚴重的副作用！

根據中華民意研究協會在8月20日發布的一項調查，可以看出台灣的民意與政策有諸多不合邏輯之處。而這些問題，基本上都源自被扭曲的民主政治。

例如，民進黨政府在總統大選前，急著推出《反滲透法》，以此展現蔡總統對抗中共的魄力。然而，民調顯示，77.5%的受訪者並不了解《反滲透法》的內容！將近8成的人不了解《反滲透法》的內容，那請問支持《反滲透法》的政府與民眾在想什麼？可見，民眾並不是根據具體客觀的分析，而是「跟著感覺走」：既然它叫做《反滲透法》，又是滿口抗中保台的蔡政府推出的，那就能夠防止中共滲透。

亦即，網路上的「標題黨」，在法案政策上也是相同的。民進黨政府推出了一部內容粗糙，對兩岸交流可能有極大寒蟬效應的惡法。可是支持者反正也只看法案的標題，然後就根據自己的政治意向去解讀這部法律的效果。至於它規定什麼？到底有什麼傷害？一點也不重要。

那麼，蔡總統為何要在投票前硬推這部法呢？因為民進黨非常了解選民心理學：《反滲透法》內容不重要，但藉由推這個法來展現「我努力抗拒中共滲透」的勇氣與智慧，才是最重要的。這是一種感覺，一種形象。做什麼不重要，說什麼才重要！

另一個問題更有趣，詢問受訪者是否同意「九二共識就是一國兩制」。結果，只有26.5%的人選擇「同意」！其餘的人要嘛是「不同意」，或者是無反應。

這就怪了。民進黨1年多來，總是把九二共識說成是一國兩制！從蔡總統的競選總部，到綠營的網路支持者，都一直把「九二共識就是一國兩制」當十字真言咒語來念。甚至在8月22日，前總統馬英九呼籲蔡總統回到九二共識時，民進黨回應的還是這十字真言。結果弄了半天，最愛講民意的民進黨，最愛說民主台灣的蔡英文，卻沒搞清楚多數民眾根本「不」認為「九二共識就是一國兩制」！

那為什麼蔡英文與民進黨還要一直念咒呢？這也只是形象與感覺而已：這個咒語可以在氣勢上壓著愈來愈自卑的國民黨，展現出自己與前任的不同（雖然蔡英文說要「維持現狀」），又強烈地反對一國兩制（雖然國民黨也反對一國兩制）。這種形象，比邏輯更重要：蔡英文寧可邏輯不清，但她拋棄九二共識，不惜惹惱老共！這種「勇」的形象就建立起來了。至於「智」的形象……反正台灣人不太重視，那就算了。

民調題目中，更直接與國安相關的是以下兩個：對於「近期內兩岸發生戰爭的機會大不大」，79.6%的受訪者表示「不可能」。而對「兩岸發生戰爭，美國是否會出兵支援」，居然也有58.7%的人認為「會」！

明明美國的民調明確指出，美國人民對於出兵支援台灣的意願相當低；而且從歷史經驗與當前的軍事狀況，也鮮少有專家認為美軍會真的出兵支援台灣。但台灣人為什麼這麼樂觀呢？真正的原因，恐怕還是大家把「願望」當成「事實」。因為我們「不想」經歷戰爭，所以就「認為」不會有戰爭；由於我們就算打仗，也「不希望」自己打，因此就「認為」美國會派兵來。這種把願望當成現實的思考習慣，實在危險。

「不會打仗」，以及「就算打仗也有美國人來擋」，是我們的夢想。這正是證明了，台灣的政治愈來愈重視修辭、形象、感覺而忽視現實。尤其民進黨非常懂得怎樣在民主政治下「築夢」：有夢最美，感覺、情緒第一。所以，只要透過形象操作，就可以操控感覺。這樣無法治國，但可以選贏！

這種白日夢政治，是一種把主觀偏好扭曲成客觀現實的話術。承平已久，我們又一直被政客捧在手心，養成了膨風的玻璃心。於是，自尊很高的人民，不喜歡「妥協」、「讓步」、「委曲求全」。所以，務實、走鋼索、維持平衡的路線，會讓很多人不爽，因為務實妥協，似乎就喚醒台灣人「不強」的現實。（按：病毒篩檢，戳破了零確診神話，也是因此讓人不爽）於是，在2008～2016年曾經讓兩岸互信的九二共識、馬英九路線，經常就被扭曲羞辱。而且分析軍事國防最重要的證據、邏輯，都變得不重要。看，靠著販賣亡國感而獲勝的民進黨，居然咒罵馬英九「販賣亡國感」！他們似乎完全忘了蔡英文自己說過「不排除戰爭可能性」。這是怎麼回事？唯一的理由就是：蔡英文已經成為這個台灣夢的代言人，所以她說什麼都對。就像金城武代言咖啡，林志玲代言手錶，邏輯上一點意義都沒有，但「感覺」就是好。所以民進黨可以靠著形象與修辭來獲取支持。而民眾似乎也買帳。民主政治走到這一步，恐怕是民主的大倒退。

有夢雖美，但夢醒時分又如何？你不要對岸能接受的九二共識，又不去傾聽專家分析中共侵台的可能性，還去製造根本防不了滲透的《反滲透法》，結果呢？把自己放在一個夢幻的泡泡裡，不去管外面的世界。這些招式可能對內部鬥爭有用，但用來對付「外部」的敵人，處理國家安全事務，有用嗎？

現在我們成天看到政府，要嘛是小編賣萌，要嘛就是堂堂政府高層講出一些中二味十足的X話。然而，我們真的能靠賣萌、中二，與網軍出征來抗中保台嗎？夢想家可以點綴我們的生活，但國家安全剛好是最不能靠泡泡維護的目標。

（作者為國立政治大學法律系副教授）