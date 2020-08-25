教育部終於宣布開放所有境外學位生來台就學，預計1萬多名境外生符合此波入境資格，包含5000名非應屆畢業的陸生，入境後將進行14天檢疫。至於非學位生，教育部表示，將視未來疫情和學校檢疫量能評估是否解禁。

雖然開放時機晚了一點，但寧可晚做也不要不做。現在開放，外籍生規畫返台需要時間，估計能實際入境台灣也已接近大學9月的開學日，如果加上14天的隔離檢疫，功課勢必會耽誤一些。

由於現在政府不准大學的學生宿舍作為隔離檢疫的住所，境外生勢必要住防疫旅館，但旅館房間數量有限，教育部放手讓各大學自己想辦法找，造成業者哄抬價碼，從原本的1000多元抬高到3000多，還一房難求。尤其陸生也沒有每天1000元的補助，14天共3、4萬元的花費勢必讓很多陸生止步。

如果教育部能好人做到底，接洽外籍學生多的縣市政府幫忙，找妥防疫旅館，統一價錢，將可幫各大學和學生省下很多繁雜事，甚至可加速外籍生入境，避免他們趕不上開學上課。

世界各國的疫情狀況不一，但基本上大陸疫情在幾個月之前就已經進入相對穩定的狀態，陸生開不開放就在政府一念之間。兩岸之間最容易談的就是教育交流，況且目前是陸生來台的多，台生赴陸的少，建議政府應該多多給陸生方便，而不是處處設限。本來讓陸生來台讀書就是希望他們畢業後能對台灣有好印象，如果適得其反，就沒有達到開放的重要目的了。

接下來還有交換生的開放。數萬的交換生若全部開放入境，檢疫住宿的確是個問題，所以政府應及早規畫如何逐步開放，例如可分大學開放，讓大陸一流大學的學生先來；或分省開放，安全省分的學生先來等等。總之要未雨綢繆，千萬不要就是拖著沒作為。

最後還有「小明」的問題要解決，「小明」之前赴大陸探親卻被台灣防疫入境管制擋住，無法返台。由於中小學開學在即，政府應考慮人道立場，讓「小明」們盡速返台就讀，也可和父母親團圓。

最近適逢農曆7月，各地都在普渡，傳頌《心經》。老百姓無非是想過平安的生活，沒人想要顛沛流離於兩岸。希望天底下所有政府都能「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，老百姓才能「心無罣礙，心無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想」。

（作者為國立台北商業大學校長）