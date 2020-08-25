台海兩岸戰雲密布，大陸官方雖然沒有連篇累牘的嚴詞批判，但穿越海峽的機群越來越多，越來越靠近台灣，而且停留越來越久，一副準備開戰的架勢。儘管馬前總統和蘇起先生提出警訊，但反而遭到總統府、外交部、陸委會以「主流民意」為由批評，請問台灣「主流民意」是要送自己的孩子去流血打仗嗎？蔡政府對於如何避戰毫無對策，只會拉著美國以及綠媒自我吹噓，裝模作樣而己。

儘管如此，判斷即時情況仍有必要。要了解大陸對台政策，首先要看大陸如何看待中美關係。目前美國陷在疫情的無底洞，併發出嚴重的經濟、社會和外交問題。川普領導混亂，急著開放，又繼續內外煽風點火，治絲益棼。政府只硬著頭皮冒著嚴重赤字和通膨的危險，大印美鈔，向國際上掠奪，威脅美軍駐在國支付大筆的費用，或者像對蔡政府硬塞大量武器，再遞交一份天文價格的帳單，因為美國知道「絕不屈服」的蔡政府絕對會屈服，連稍微猶豫的臉色都不敢顯露。

儘管如此，上述收益仍無法彌補美國經濟和失業的無限下跌，何況本身代價慘重，包括盟邦離心離德，國際威信大跌，即使在台灣，民眾也不致於永遠盲目。更別說，經濟慘跌會引發黑白種族平等的深刻議題。2019年美國一項調查即指出，15歲以下的美國人，白人已經低於50%。這意味，10～20年間，美國年輕人中白人將屬於少數。試想當美國年輕白人不到同齡人口的一半，卻仍擁有絕對優勢的經濟和社會地位時，美國會發生什麼事？到時內部只會更分裂，甚至逼近內戰邊緣。此時，除了全面從國際上撤退以集中解決內部問題外，實際上已別無選擇。

因此，儘管目前川普政府對中國態度強硬，怒氣沖沖，但其實如同一隻受重傷咆嘯的雄獅，吼聲中摻著淒厲的哀嚎。所以，此時中國政府一方面抗拒美國的攻勢，另一方面又呼籲雙方攜手合作，也就不足為奇了。既然時間站在自己這邊，自然就避免全面衝突，只要耐心等待雄獅傷口發炎，細菌快速蔓延全身即可。至於呼籲合作有兩個目的，其一是集中力量強健本身的經濟體質，以免分散工作重心。其二是向國際展開雙手，表示以後美國不行了，經濟發展就靠中國。簡單說，大陸已經決定將中美國力的消長，視為解決台灣問題的時機，而且局勢對中國明顯有利，因此，無論從任何角度看，此時對台灣動武的可能性均極低。

既然如此，為何大陸近來卻積極加大對蔡政府的軍事壓力呢？首先是政治姿態，以真實的軍事演習取代口頭批判，展現解決台獨的決心，所以軍機逼近台灣的頻率和距離都會不斷刷新紀錄，讓蔡政府永無寧日，讓台灣人民看清台獨是條死路。再者，就是以防萬一，如果美國和蔡政府真的無視事實，闖過底線時，所有過去的軍事演練可以立刻轉為實戰狀態。

如果我們先擺開大環境分析，有沒有一種簡單的方法可以判斷戰爭是否就快發生了呢？有的。戰爭需要同時的軍事與民心的動員，以現代軍事投射而言，可以先把陸海空軍集結在舟山和海南北南兩端，另一部在閩西和贛南。一旦開戰，兩天就可以集中到台灣的四周，不過運用媒體動員民眾支持，卻不可能只有兩天，最少需要兩周以上，畢竟要把與美國可能的軍事衝突估算在內。簡單說，除了逼近台灣密集的軍事演練的同時，所有媒體鋪天蓋地地對民眾進行反台獨的愛國主義動員1周以上時，那就真的已吹響戰爭的號角了。